Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?

Першому українському авіаційному лоукостеру призупинили ліцензію.

Туристичний сезон в розпалі, квитки розкуплені, але здійснювати рейси з України у 16-ти напрямках SkyUp не можна. Заборонив йому це робити – увага! – високоповажний Баришівський райсуд, що в Київській області. Чули про такий? От ніхто про нього раніше не чув, але тепер тамтешніх суддів варто називати щонайменше повелителями повітряних стихій. Оскільки однією своєю ухвалою вони здатні приземлити цілих 9 Боїнгів, що належать вітчизняному лоукостеру...

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В компанії вже заявили, що оскаржують цей вердикт, мовляв, суд перевищив повноваження, коли взявся виносити заборони. Більше того, жінка, яка поскаржилася Феміді на SkyUp – ніколи цими лоукостом не літала, не купували квитків, тому негативного досвіду не мала, щоб скаржитися до суду, про що повідоляють в авіакомпанії SkyUp. Також Володимир Омелян оперативно заявив – поки він міністр інфраструктури – SkyUp літатиме.

Заспокою – вітчизняним пасажирам не варто панікувати – SkyUp надалі успішно здійснюватиме авіапольоти, апеляція подана, рейси не скасовані. Проте ця історія цікава іншим. По-перше, черговим доказом абсолютної вседозволеності для вітчизняних судів, вони взагалі берегів не бачать й легко беруться ухвалювати будь-що. Треба перевірити реєстр судових рішень, можливо той Баришівський райсуд встиг заборони англійцям Brexit і скасував політ Гагаріна у космос. Взагалі не здивуюсь.

По-друге, мене дещо вразила така реакція міністра інфраструктури, хоча цілком розумію і схвалюю. Утім, його категорична заява: "поки я міністр – SkyUp літатиме". Тобто, він відверто заявляє, що нехтує рішенням суду. Так, ми всі розуміємо ціну судовому рішенню. Проте чиновник не має ігнорувати судові рішення. Інакше це фактично підриває підвалини нашої держави.

По-третє, ви ж розумієте, хто саме і навіщо подав цей судовий позов проти SkyUp? Ні, жінка-позивач тут ні до чого – її просто використали. Використали, щоби через суд зірвати авіакомпанії SkyUp польоти у розпал туристичного сезону – це не тільки потужний удар по репутації авіакомпанії, а й величезні фінансові втрати.

Навряд чи компанія оговталася б, якби її літакам дійсно довелося б залишатися на землі, а тисячі розлючених пасажирів, замість пляжів, змушені були б проводити час в задушливих залах очікуванння аеропортів. То ж цей от судовий позов – дії конкурентів. Конкурентів здатних грати брудно, конкурентів вельми обізнаних з тим, як функціонує вітчизняна продажна Феміда.

Мені цікаво, а хто б це міг бути? Хто цей конкурент, який спробував втопити вітчизняний лоукост? Кому це вигідно і хто здатен грати брудно? Як гадаєте?

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