09:33
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Артем Овдієнко

      Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?

      330
      Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp
      Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp

      Першому українському авіаційному лоукостеру призупинили ліцензію.

      Туристичний сезон в розпалі, квитки розкуплені, але здійснювати рейси з України у 16-ти напрямках SkyUp не можна. Заборонив йому це робити – увага! – високоповажний Баришівський райсуд, що в Київській області. Чули про такий? От ніхто про нього раніше не чув, але тепер тамтешніх суддів варто називати щонайменше повелителями повітряних стихій. Оскільки однією своєю ухвалою вони здатні приземлити цілих 9 Боїнгів, що належать вітчизняному лоукостеру...

      Читайте також: Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами

      В компанії вже заявили, що оскаржують цей вердикт, мовляв, суд перевищив повноваження, коли взявся виносити заборони. Більше того, жінка, яка поскаржилася Феміді на SkyUp – ніколи цими лоукостом не літала, не купували квитків, тому негативного досвіду не мала, щоб скаржитися до суду, про що повідоляють в авіакомпанії SkyUp. Також Володимир Омелян оперативно заявив – поки він міністр інфраструктури – SkyUp літатиме.

      Заспокою – вітчизняним пасажирам не варто панікувати – SkyUp надалі успішно здійснюватиме авіапольоти, апеляція подана, рейси не скасовані. Проте ця історія цікава іншим. По-перше, черговим доказом абсолютної вседозволеності для вітчизняних судів, вони взагалі берегів не бачать й легко беруться ухвалювати будь-що. Треба перевірити реєстр судових рішень, можливо той Баришівський райсуд встиг заборони англійцям Brexit і скасував політ Гагаріна у космос. Взагалі не здивуюсь.

      По-друге, мене дещо вразила така реакція міністра інфраструктури, хоча цілком розумію і схвалюю. Утім, його категорична заява: "поки я міністр – SkyUp літатиме". Тобто, він відверто заявляє, що нехтує рішенням суду. Так, ми всі розуміємо ціну судовому рішенню. Проте чиновник не має ігнорувати судові рішення. Інакше це фактично підриває підвалини нашої держави.

      По-третє, ви ж розумієте, хто саме і навіщо подав цей судовий позов проти SkyUp? Ні, жінка-позивач тут ні до чого – її просто використали. Використали, щоби через суд зірвати авіакомпанії SkyUp польоти у розпал туристичного сезону – це не тільки потужний удар по репутації авіакомпанії, а й величезні фінансові втрати.

      Навряд чи компанія оговталася б, якби її літакам дійсно довелося б залишатися на землі, а тисячі розлючених пасажирів, замість пляжів, змушені були б проводити час в задушливих залах очікуванння аеропортів. То ж цей от судовий позов – дії конкурентів. Конкурентів здатних грати брудно, конкурентів вельми обізнаних з тим, як функціонує вітчизняна продажна Феміда.

      Мені цікаво, а хто б це міг бути? Хто цей конкурент, який спробував втопити вітчизняний лоукост? Кому це вигідно і хто здатен грати брудно? Як гадаєте?

      Читайте також: Чи вплине на польоти SkyUp рішення суду: позиція компанії

      blog_ava
      Прогноз погоди на 13 червня: неймовірна спека триває, подекуди – короткочасні грози
      сьогодні
      2169
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Омелян Судді SkyUp
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      сьогодні , 08:40 Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      Артем Овдієнко 327
      Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      12 червня , 22:00 Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      Ольга Черненко 1150
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6268
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 2066
      Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      12 червня , 20:33 Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      Ірина Лаб'як 1289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук