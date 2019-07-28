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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА

      Суд зобов'язав перерахувати голоси на скандальному 64 окрузі

      585 Читать новость на русском
      На 64 окрузі перерахують голоси
      На 64 окрузі перерахують голоси / Slovoidilo.ua

      Житомирський суд зобов'язав Окружну виборчу комісію округу №64 (Коростень) перерахувати голоси на парламентських виборах на всіх виборчих дільницях округу. Про це просила довірена особа кандидата в нардепи від партії "Слуга народу" В'ячеслава Сігачова.

      Так, суд задовольнив позов довіреної особи Сігачова. Останній просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про підсумки голосування та зобов'язати окружну комісію округу №64 здійснити повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299), повідомляє "Житомир.info".

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      Сігачов 62 округ парламентські вибори
      В'ячеслав Сігачов домігся перерахунку голосів на 64 окрузі / Фото 24 канал

      Що відбулося на 64 окрузі?

      Це округ у Коростені на Житомирщині змагалися головно 3 кандидати: самовисуванець Володимир Арешонков, кандидат від "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов та скандальний нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський.

      І у ЗМІ, і спостерігачі казали, що Пашинський збирається фальсифікувати вибори на свою користь. Така звістка стала резонансною, зрештою голоси порахували без порушень. Проте загалом порушень на 64 окрузі зафіксували чимало. Почалося з того, що Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів". Потім з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському.

      На 64 округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на окрузі виникла "загроза провокацій".

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      Переможцем на окрузі визнали Арешонкова з 27,63% голосів. Він обійшов Сігачова з різницею в 0,82% голосів. У Пашинського було всього 17,91% голосів.

      Сігачов підписав протоколи і визнав свою поразку, але потім заявив, що не визнає і хоче, щоб голоси виборців перерахували. Це попри те, що їх уже неодноразово перераховували.

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      blog_ava
      У партії "Слуга народу" хочуть замінити державні адміністрації
      28 липня
      5375
      Теги: Новини України Новини Житомира Новини політики Парламентські вибори 2019 Сергій Пашинський Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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