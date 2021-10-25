У Судані військові розпустили уряд після держперевороту, а також оголосили надзвичайний стан. У країні також арештували багатьох високопосадовців.

Про надзвичайний стан у країні оголосили відразу за кілька годин після арешту топових політиків. Про це заявив Верховний генерал Судану.

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У Судані оголосили надзвичайний стан та розпустили уряд

Верховний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив в країні режим надзвичайного стану та розпустив уряд. Він також заявив, що вибори в країні пройдуть влітку 2023 року,

– мовиться у повідомленні.

Це трапилось буквально за кілька годин після арешту глави Кабінету Міністрів Абдалли Хамдука, високопоставлених чиновників та лідерів політичних партій.

Бурхан заявив, що керувати країною буде незалежний уряд, до якого увійдуть представники молоді. Така влада у країні буде до виборів. Окрім того, верховний генерал заявив про розпуск перехідної суверенної ради і Кабміну.

У Судані оголосили надзвичайний стан та розпустили уряд / Фото AFP

Що відбувається в Судані: коротко