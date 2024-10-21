У Судані могли збити вантажний літак з росіянами

Повідомляється, що в Судані збито вантажний літак. У ньому могли перебувати громадяни країни-агресорки.

Так, увечері 21 жовтня провладні видання написали про те, що у Судані було збито вантажне судно Іл-76. Посольство країни-агресорки з'ясовує, чи були росіяни на збитому літаку. Зазначається, що громадяни Росії могли входити у склад екіпажу.

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Що відомо про аварію Іл-76

Наразі посольство окупантів з'ясовує обставини інциденту. У відомстві скаржаться, що ситуація ускладнюється тим, що зона аварії перебуває у охопленому боями Дарфурі.

Тим часом окремі телеграм-канали публікують відео, на якому бунтівники із раніше проурядової воєнізованої організації Сил швидкого реагування беруть на себе відповідальність за підбитий літак.

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Також поширюється інформація про щонайменше одного загиблого. Ним є головний інженер компанії Airline Transport Incorparation FZC Віктор Гранов. Попередньо з ним були ще кілька колег.

Портал Sudanwarmonitor, який відстежує військову ситуацію в країні, пише, що суданські сепаратисти помилково збили вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян.

Стверджується, що літак Іл-76 був збитий у районі Малха у Північному Дарфурі. Ба більше, він якраз віз постачання для сепартистів RSF. За однією з версій на борту була зброя. Серед екіпажу були громадяни Росії та Киргизстану.

Ще один пабліків висуває наступну версію: екіпаж збитого в Судані Іл-76 летів на допомогу іншому літаку ОАЕ, який раніше був пошкоджений під час посадки в Західному Кордофані. Іл-76 перевозив запасні частини та інженерів, щоб полагодити той літак, але помилково був збитий Силами швидкого реагування Судану сьогодні вранці.

Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб.

У мережі також з'явилися кадри, ймовірно, з місця падіння літака.

Пабліки поширюють також паспорти громадян Росії, які перебували на борту.

Довідка: Протистояння в Судані – бойові зіткнення, що почалися 15 квітня 2023 року у столиці Хартумі та інших містах країни між Збройними силами Судану і воєнізованою організацією "Сили швидкого реагування (RSF).

До слова, в країні проти угруповання RSF та найманців ПВК "Вагнер" воюють спецпризначенці ГУР.