Судді Антикорсуду відмовились конфіскувати в нардепа Волинця сумнівні 3 мільйони гривень

Судді Вищого антикорупційного суду відмовилися конфіскувати частину вартості елітної квартири народного депутата з "Батьківщини" Михайла Волинця. Таке рішення ухвалили служителі Феміди Катерина Широка, Андрій Біцюк та Володимир Воронько.

Прокурор просив суддів конфіскувати 3 мільйони гривень на користь держави. Однак судді ВАКС не задовольнили це клопотання.

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Це вже не перша справа про цивільну конфіскацію, яка потрапила на розгляд ВАКС.

Що відомо про справу проти Волинця

Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець не вказав у декларації за 2020 рік джерело походження майже 3 мільйонів гривень на купівлю квартири у Печерському районі Києва. Сам депутат пояснив журналістам, що грошима допомогла "жінка, з якою він проживає".

Волинець не згадав про неї в декларації, бо вважав це "необов'язковим". Водночас спеціалісти у сфері протидії корупції стверджують, що депутат мав би задекларувати цивільну дружину та її активи, якщо веде з нею спільний побут.

Журналісти "Радіо Свобода" з'ясували, що вартість квартири Волинця сягала понад 7 мільйонів гривень.

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З огляду на законні доходи депутата йому не вистачало на квартиру близько 3 мільйонів гривень. Саме стільки прокурор і просив конфіскувати в дохід держави. Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС.

Як зауважили у Центрі протидії корупції, це вже друга справа про цивільну конфіскацію, яка потрапила на розгляд Вищого антикорупційного суду. У серпні ця ж колегія конфіскувала в депутата з ОПЗЖ Іллі Киви понад 1,2 млн гривень, які він нібито отримав від здачі в оренду жомової ями на Полтавщині.

Повний текст публікації ЦПК:

Судді ВАКС відмовилися конфіскувати 3 мільйони гривень у депутата Волинця. Судді Вищого антикорупційного суду Катерина Широка, Андрій Біцюк та Володимир Воронько відмовилися конфіскувати частину вартості елітної квартири народного депутата з "Батьківщини" Михайла Волинця.

У квітні журналісти "Радіо Свобода" виявили в декларації Волинця, що він придбав трикімнатну квартиру в елітному комплексі "Бульвар фонтанів" на Печерську в Києві. Її вартість сягала понад 7 мільйонів гривень. При цьому з огляду на законні доходи депутата йому не вистачало на квартиру близько 3 мільйонів гривень. Саме стільки прокурор і просив конфіскувати в дохід держави.

Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС.

Це друга справа про цивільну конфіскацію, яка потрапила на розгляд Вищого антикорупційного суду. У серпні ця ж колегія конфіскувала в депутата з ОПЗЖ Іллі Киви понад 1,2 мільйона гривень, які він нібито отримав від здачі в оренду жомової ями на Полтавщині.