Судді у справі Тетяни Чорновол взяли самовідвід

Печерський райсуд 7 червня мав розглядати справу проти колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Проте, за словами самої Чорновол, засідання тривало всього 15 хвилин і судді взяли самовідвід.

Політикиня припускає,що на такий крок служителі Феміди пішли через заполітизованість справи. Аргументація суду була такою, що вони раніше брали участь у розгляді справи беркутівців.

Раніше Справу Тетяни Чорновол передали до суду: деталі

Судді втекли якнайдалі від справи, – Чорновол

А позаяк мою справу слідчі в різних інтересах то об'єднували, то роз'єднували з різними справами, десь там виник номер такої справи, де якраз судили беркутівців, і вони знайшли цей номер справи, вчепилися, що були в судовому процесі в цій справі, і написали, що беруть самовідвід і тікають якомога далі від цієї політичної замовної справи,

– сказала Чорновол.

Поки Чорновол не знає, який саме суд розглядатиме її справу. Адже, наголошує вона, усі судді Печерського райсуду вже брали у ній участь на різних етапах.

Екснардепка хоче, аби справу розглядав Печерський райсуд

"Зараз цю справу скинуть кудись на село. Чи це добре? Я вважаю, що недобре. Я б хотіла, щоб мою справу розглядав Печерський суд, тому що це їхня відповідальність", – додала Чорновол.

У чому обвинувачують Тетяну Чорновол