Судді у справі Тетяни Чорновол взяли самовідвід

Печерський райсуд 7 червня мав розглядати справу проти колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Проте, за словами самої Чорновол, засідання тривало всього 15 хвилин і судді взяли самовідвід.
Політикиня припускає,що на такий крок служителі Феміди пішли через заполітизованість справи. Аргументація суду була такою, що вони раніше брали участь у розгляді справи беркутівців.
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Судді втекли якнайдалі від справи, – Чорновол
А позаяк мою справу слідчі в різних інтересах то об'єднували, то роз'єднували з різними справами, десь там виник номер такої справи, де якраз судили беркутівців, і вони знайшли цей номер справи, вчепилися, що були в судовому процесі в цій справі, і написали, що беруть самовідвід і тікають якомога далі від цієї політичної замовної справи,
– сказала Чорновол.
Поки Чорновол не знає, який саме суд розглядатиме її справу. Адже, наголошує вона, усі судді Печерського райсуду вже брали у ній участь на різних етапах.
Екснардепка хоче, аби справу розглядав Печерський райсуд
"Зараз цю справу скинуть кудись на село. Чи це добре? Я вважаю, що недобре. Я б хотіла, щоб мою справу розглядав Печерський суд, тому що це їхня відповідальність", – додала Чорновол.
У чому обвинувачують Тетяну Чорновол
- Проти колишньої народної депутатки порушили справу за умисне вбивство. Мовиться про загибель людини під час підпалу офісу Партії Регіонів у лютому 2014.
- Начебто саме політикиня керувала людьми, що вчинили підпал.
- У грудні 2020 року Чорновол вручили обвинувальний акт.
- У квітні Чорновол вручили підозру та відправили під домашній арешт. Згодом запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт, який знову скасували.