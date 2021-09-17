У суддів є 5 сценаріїв, щоб врятувати свій "хвіст" від реформи

Ми з вами вчергове обговоримо судову реформу. Весь відведений для неї час, від моменту озвучення ідеї до моменту її повноцінного запуску, вона викликатиме у нас обережну радість.

Як виявилось, для старту змін однієї політичної волі недостатньо. Про цю проблема – читайте далі у блозі.

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З чого все починалось

Усі ми пам'ятаємо, як кілька місяців тому президент Володимир Зеленський оголосив старт судової реформи. Це була його ініціатива, бо законопроєкт був президентським, я нагадаю.



Законопроєкт про олігархів ініціював Володимир Зеленський / Фото Getty Images

Шансів, що ця ідея пройде парламент у тому вигляді, у якому потрібно, були мінімальні. Мовиться про те, щоб міжнародникам залишили визначальну роль у доборі Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Однак Боженька і народні депутати подарували нам шанс на доступ до справедливого суду. Не знаю, як ці 2 слова опинились разом у назві документу, бо для мене суд – це апріорі про справедливість, але менше з тим. Шанс замайорів.

Ба більше, перед цим Рада відкинула пів тисячі правок до документа і прийняла одну суттєву – про визначальну роль міжнародників у формуванні тих самих ВРП і ВККС.

Що це і з чим його їдять?

"Це відділи кадрів і один, і другий. Один обирає суддів і проводить конкурси. Інший стежить, щоб вони нормально поводилися, а якість суддівського корпусу була адекватною", – сказав голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Реформа провалюється

Це все була передісторія, яку ми не згадували, бо судова реформа ж стартувала. Однак кілька тижнів тому з'явились перші тривожні дзвіночки про те, що реформу можуть провалити. І не там на горі, а банально самі судді. Зокрема, не реформована поки Вища рада правосуддя.

Як це роблять

Спочатку ВРП почала писати пости у фейсбуці, що реформа поховає судову гілку влади. Потім почали погрожувати оскарженням, а далі – гірше. Вони почали відлинювати від виконання своїх же обов'язків.

Хоча останнє якраз не дивно. Лише уявіть, корумповані судді, які входять до складу цього органу, мають знайти найчесніших і делегувати їх до Етичної ради, щоб та потім їх звідти вигнала поганою мітлою.

Тобто самим собі наступити на хвіст! Ви можете собі таке уявити? Я – ні.

Тому причепилась до представника президента у Конституційному Суді Федора Веніславського з питанням, чи залишивсь у нього хоч один маленький сумнів що реформа відбудеться?

"Ці закони ухвалені, підписані і набрали чинності. Буквально в цей час йде ухвалення конкурсних комісій щодо відбору ВККС і Етичної ради. Рада суддів вже дала своїх представників, очікуємо від наших міжнародних партнерів, у них є час до 11 вересня. І ми маємо отримати конкурсну комісію, яка розпочне відбір щодо ВККС", – запевнив Веніславський.

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Тепер я спробую пояснити, чому мене цікавило це питання. Ви не повірите. Попри те, що закони ухвалені, підписані і набрали чинності, у чинних суддів є щонайменше 5 варіантів, як зробити так, щоб доступ до справедливого суду перекрити нам ще на кілька років щонайменше.

Сценарій №1: Оскарження законів у Конституційному Суді

Для цього потрібно лише заручитись підтримкою 45 народних депутатів, яким не подобається судова реформа. Вони збирають підписи, йдуть до КСУ, а він зносить все під нуль.

Це, звісно, не точно, мовну ж реформу залишили. Однак історії відомі і протилежні випадки. Не так давно судді яскраво продемонстрували нам, як це працює на антикорупційній реформі.

Пан Власенко неодноразово заявляв, що він завжди буде оскаржувати у суді законодавчі ініціативи, пов'язані із судовою реформою. Він вважає, що вони не відповідають Конституції,

– зазначив Веніславський.

"Однак тут найголовніше полягає у тому, що, на моє переконання, підстав визнання закону неконституційним немає", – додав він.

Сценарій №2: Блокування реформи Вищою радою правосуддя

Тут теж нічого нового. Восени 2019 року саме ВРП стала головним інструментом блокування першої спроби реформи Зеленського.

Можна не сумніватися, що й цього разу вони скористаються всіма доступними механізмами для протидії судовій реформі.

Сценарій №3: Скасування рішень Верховним судом

У разі, якщо Етичну раду таки наберуть, її рішення може скасувати Верховний суд. Законопроєкт №5068 передбачає, що рішення Етичної ради з міжнародними експертами може бути оскаржене з будь-яких причин до Верховного суду.

У Верховному суді ці справи потраплять до Касаційного адміністративного суду, який очолює недоброчесний Михайло Смокович.



Смокович відомий скандальними рішеннями / Фото "Чесно"

Що відомо про Смоковича? За інформацією журналістів-розслідувачів, саме він контролював прийняття "потрібних" рішень щодо права реєстрації кандидатами до Верховної ради Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.



Також суддя Смокович скасував 5 постанов про звільнення суддів Майдану, які позбавляли водійських посвідчень учасників поїздки до Межигір'я, дозволивши їм залишитись на посадах.

Тож тут навіть не варто гадати, на чиєму боці такий суддя буде.

Сценарій №4: ВРП залишиться

Однак це ще не все. В мене є ще кілька сценаріїв.

Наприклад, з’їзди суддів, прокурорів, адвокатів та правничих вишів – залишать чинну Вищу раду правосуддя на своїх посадах. І нічого ми з тим не зробимо.

Сценарій №5: Скасування конкурсу до ВККС

Насамкінець – конкурс до ВККС взагалі може не відбутися.

Схоже, суддівська мафія знайшла ще один спосіб саботувати судову реформу – через Раду суддів України. Чи, принаймні, думає, що знайшла,

– зауважив Жернаков.

"За законом у Ради суддів було 10 днів, щоб подати пропозиції від суддів до складу Етичної Ради і до конкурсної комісії з відбору ВККС. Якщо питання конкурсної комісії хоча б було у суддів у порядку денному на 3 вересня, то про Етичну Раду ніхто навіть не згадав", – пояснив він.

І от саме останнім сценарієм наразі намагається рухатися Рада суддів. Перший відбір вони вже провалили, вдавши, що ніхто з українських судів їм не надіслав заяви з бажанням увійти до Етичної комісії.

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Тепер буде спроба №2, тож чекаємо і пам'ятаємо, що є ще сценарій №1, №2, №3, №4. Розслаблятися та радіти ще дуже рано.

Реальний вихід

Як на мене, реальний вихід – це не залишити визначальну роль міжнародникам, а набрати виключно міжнародників до Етичної ради.

Пам'ятаєте, як на початку реформи поліції? Тоді у нас був реальний шанс вирізати пухлину під назвою "корумпована міліція".

Однак щойно у процес почали втручатися наші люди, реформа відбулася "серединка на половинку".

Однак це виключно моє бачання. Президент вважає цю реформу найголовнішою на своєму шляху, він вже відреагував на саботаж суддів. Однак які у нього плани – покаже час.