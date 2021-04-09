Суддя КСУ Сліденко бореться, щоб його не виселили з державної дачі

Київський апеляційний суд не дозволив виселити суддю КСУ Ігоря Сліденка з державної дачі. Мовиться про Будинок відпочинку ДУС "Конча-Заспа".

Виселити Сліденка з дачі не можна, доки Голосіївський райсуд не ухвалить рішення за позовом судді щодо проживання там.

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У постанові Київського апеляційного суду мовиться, що ще у листопаді Сліденко та його родина мали з'їхати з державної дачі. На той час подружжя чекало 3 дитину.

Сліденку повідомили, що він має звільнити кімнату в пансіонаті №4, ще 18 листопада. Вже 24 листопада службовий автомобіль Конституційного Суду не пустили на територію Будинку відпочинку "Конча-Заспа".

У грудні Голосіївський райсуд Києва задовольнив заяву Сліденка. У ній мовилося про забезпечення позову до Будинку відпочинку "до пред'явлення позовної заяви" про усунення перешкод у користуванні кімнатою.

Суд заборонив виселяти Сліденка та його родину, а також не дозволив обмежувати доступ судді на вказану територію.

У відповідь представниця Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Анна Онофрійчук подала апеляцію. Ще 16 квітня позов жінки частково задовольнили.

Окрім того, у "Кончі-Заспа" також наголосили, що Голосіївський суд своїми заборонами втручається в господарську діяльність Будинку відпочинку.

Чим "прославився" Сліденко

Ігор Сліденко був автором скандального рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Коли в Україні спалахнула конституційна криза, Сліденко написав заяву про звільнення, однак згодом заявив, що зробив це після тиску з боку Офісу Президента.

Згодом Сліденко розповідав, що має намір емігрувати з України, однак так нікуди і не виїхав.



Що відомо про скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу