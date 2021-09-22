Суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у 2000 гривень

Суддю Мукачівського міськрайонного суду засудили до 7 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив 21 вересня 2021 року Вищий антикорупційний суд України.

Покараного визнали винним у тому, що 11 вересня 2017 року він взяв хабар – 2000 гривень. За ці гроші суддя обіцяв винести рішення на користь позивача.

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За хабар у 2000 гривень – 7 років в'язниці

21 вересня ВАКС розглянув справу судді Мукачівського міськрайонного суду та колишнього начальника юридичного відділу управління Пенсійного фонду в Закарпатській області.

Першого звинувачували у тому, що 11 вересня 2017 року він за посередництвом другого отримав неправомірну вигоду.

Мовиться про 2000 гривень хабаря, за який суддя мав прийняти рішення на користь позивача в адміністративній справі проти Управління соціального захисту Мукачівської РДА (райдержадміністрації).

Детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро) зібрали докази винуватості вказаних осіб, і суд із ними погодився:

Судді призначили покарання у 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

призначили покарання у 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільнику – 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Утім, вирок ще можна оскаржити – впродовж 30 днів.

Засуджений за хабар суддя роками отримував зарплату, хоч і не розглядав справи

Як пишуть у Центрі протидії корупції, засуджений – суддя Михайло Пак. У 2018 Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити його з посади попри скандальне затримання, тож чоловік і досі отримував понад 70 тисяч гривень у місяць зарплати (хоча з того ж 2018 року не розглядає справи).

До слова, справа, у якій він брав хабар, стосувалася так званих афганських виплат. Що цікаво, у "Слідство.Інфо" у травні 2021 публікували аудіо, у якому суддя скаржиться на те, що його затримали за такий маленький хабар, що аж соромно.

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Повний текст повідомлення САП у фейсбуці:

Суддю Мукачівського міськрайонного суду засуджено до 7 років позбавлення волі.

21 вересня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Мукачівського міськрайонного суду та колишньому начальнику юридичного відділу об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва начальника юридичного відділу одержав 2 тисячі гривень неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА.

Суд, зваживши на докази, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, підтримав позицію прокурорів САП та визнав вказаних осіб винуватими за частиною 3 статті 368 ККУ.

За вироком суду судді призначено покарання у 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у підпункті "ґ" пункту 1 статті 1 закону "Про запобігання корупції" упродовж 3 років.

Його спільника засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.