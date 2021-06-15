Стала суддею завдяки відвертій брехні: як Вища рада правосуддя покриває Ольгу Ступак

На початку червня президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо у Києві заявив, що судова реформа без перезавантаження та забезпечення доброчесності Вищої ради правосуддя приречена на провал. Згодом це саме повторив і Володимир Зеленський.

Джозеф Байден запросив Зеленського у Білий дім. Однак президент США сподівається, що український лідер приїде з новинами про запуск ключових реформ, а насамперед – судової.

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ВРП закриває очі на очевидні порушення

Поки це залишається лише обіцянкою, Вища рада правосуддя далі займається улюбленою справою – забезпечує безкарність недоброчесних суддів. Зокрема, вона "покриває" Ольгу Ступак, яка стала суддею Верховного Суду завдяки відвертій брехні.

У той час, коли виступав Букіккіо, Вища рада правосуддя розглядала мою скаргу щодо судді Ольги Ступак. Її справа є дуже показовим прикладом, як ВРП замість того, щоб карати скомпрометованих суддів, закриває очі на їхні очевидні порушення.

Як ви думаєте, чи можна стати суддею Верховного Суду завдяки 100% брехні? Виявляється, можна. А що буде, якщо таку брехню виявити? Нічого, жодного покарання. ВРП це продемонструвала на прикладі судді Ступак.

Що відомо про діяльність судді Ступак

Нагадаю, хто така Ольга Ступак. У 26 років вона стала суддею Деснянського суду Києва. З приходом до влади Віктора Януковича Ступак зробила різкий кар'єрний стрибок та у 35 років стала суддею новоствореного Вищого спеціалізованого суду, оминаючи апеляцію.



Суддя Ольга Ступак / Фото sud.ua

Що ставить під сумнів дії судді

Усім відомо, що такі злети у часи Януковича ніколи не були випадковістю. Під час конкурсу до Верховного Суду у 2017 році Громадська рада доброчесності виявила цілу низку фактів, які ставили під сумнів доброчесність судді Ступак.

Зокрема, у 2012 році вона отримала службове житло у Києві площею 108 квадратних метрів. Службові квартири видають лише на час роботи суддею і їх не можна приватизувати. Однак завдяки маніпуляції законодавством судді часто їх приватизовують. До такого ж фокусу готувалась і Ступак. У серпні 2013 року на підставі звернення судді квартиру вивели з-поміж службових.

Однак на співбесіді під час конкурсу у Верховний Суд Ступак двічі стверджувала, що такої заяви вона не подавала. Вища кваліфікаційна комісія повірила Ступак та відхилила цю претензію ГРД.

Далі виникли питання до її будинку площею 380 квадратних метрів під Києвом. За класикою жанру, його власницею є не суддя, а її свекруха. У 2015 році 76-річна Катерина Ступак начебто придбала будинок за власні 1,8 мільйона гривень. Ціна мала вигляд заниженої, але звідки навіть такі гроші у пенсіонерки?

Про це я прямо запитав у Ступак на співбесіді. Вона відповіла, що свекруха ціле життя працювала, була навіть підприємцем, тому й заробила. Вона справді до 2010 року мала бізнес. Ну, як бізнес – продавала ягоди на ринку. Ви вірите, що так можна заробити на великий будинок під Києвом? А от у Комісії повірили.

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Ще цікава історія з новеньким BMW X5, який у 2016 році придбав чоловік судді за 1,4 мільйона гривень. Ми знову запитали, звідки такі гроші. Ступак впевнено відповіла, що вони продали попереднє авто, трохи доклали й купили.

Усі ці відповіді судді цілком задовольнили ВККС, яка визнала Ступак переможницею конкурсу. У ВРП теж закрили на це очі та внесли подання про призначення Ступак суддею нового Верховного Суду.



Вища рада правосуддя / Фото ВРП

Брехня судді під час конкурсу

Ми не погодились з таким рішенням і продовжували шукати документальне підтвердження своїх висновків. Також ми звернулись у Нацагентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро про перевірку виявлених фактів.

І ми таки знайшли підтвердження, що суддя Ступак відверто брехала під час конкурсу. Так, на співбесіді вона кілька разів чітко заявляла, що не писала заяви про виведення її квартири з-поміж службових. Я витратив 2 роки на суди, але отримав заяву, яку вона начебто не писала і там є її підпис.



Заява з підписом судді Ступак / Скриншот з відео 24 каналу

Як на це відреагували у ВРП

Це прямий доказ відвертої брехні, що є підставою для дисциплінарної відповідальності. Зважаючи на це, ми звернулись до ВРП з вимогою покарати суддю. Там тягнули майже 2 роки, але таки відкрили провадження. Спершу Ступак продовжувала все заперечувати, а потім стверджувала, що просто забула про цю заяву.

Це смішно, але у ВРП знову повірили Ступак. У підсумку факт брехні встановили, але вирішили, що то ненавмисно й справу одноголосно закрили без будь-якого покарання судді.

Що вдалося встановити НАБУ

Однак це виявилось найменшою неправдою з боку Ступак. НАБУ провело ретельне розслідування за нашою заявою і виявило дуже цікаві факти. Ступак стверджувала, що будинок під Києвом придбала її свекруха за власні кошти. Втім, НАБУ встановило, що пенсіонерка дійсно заплатила 1,8 мільйона гривень продавцю будинку, але ці гроші вона отримала з рахунку свого сина – Юрія Ступака, який є чоловіком судді.

Крім цього, Ступак перерахував ще майже 750 тисяч гривень зятю продавця. Тобто реально будинок коштував більше ніж задекларована ціна. Понад 2,5 мільйона гривень було сплачено за будинок грошима сім'ї Ступак.

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Тільки звідки ці гроші? Це могла б пояснити сама суддя та її родина, але усі вони відмовились давати покази НАБУ. І це ще не все. Ольга Ступак почала декларувати цей будинок лише з 2017 року. Детективи НАБУ встановили, що й тут суддя злукавила, бо дані телефонних трафіків показують, що проживати у ньому сім'я Ступак почала ще у 2015 році.

Щоб ви зрозуміли цинізм судді, наведу ще один факт. На співбесіді суддя переконувала, що в будинку жила мати чоловіка, а вона лише іноді гостювала у неї. Коли ж помер свекор, то суддя деякий час жила у цьому будинку, щоб підтримати свекруху у тяжку хвилину.

Однак НАБУ на підставі даних телефонних трафіків виявило, що свекруха була у будинку лише двічі по одному дню. Увесь інший час вона проживала в Житомирській області. Ось така правда від судді Верховного Суду.

Цікава ситуація й з автомобілем BMW X5. Ступак стверджувала, що придбала його з продажу іншого автомобіля. У це можна було б повірити, але за даними НАБУ, спершу вони придбали дорогий BMW X5 і лише через місяць продали інше авто. Якщо порахувати усі офіційні доходи сім'ї судді на момент купівлі BMW, то їх явно бракує. Тобто, і тут брехня.

Як справу судді закрили

Загалом за усе це Ступак могла потрапити у тюрму. Однак її врятував Конституційний Суд, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та брехню у деклараціях. Однак цих фактів цілком достатньо для звільнення судді.

Через це я звернувся до ВРП зі скаргою, а НАБУ передало туди усі докази неправди Ступак. Однак 1 березня Дисциплінарна палата вирішила, що суддя нічого не порушила й справу закрили. Ви запитаєте, як ВРП спростувала докази НАБУ. Ніяк – вдала вигляд, що їх просто немає.



Ольга Ступак / Фото sud.ua

Я не жартую, у рішенні жодного слова про них немає. Виявляється, так теж можна. Звісно, я оскаржив це рішення, але жодних шансів на те, що ВРП покарає Ступак немає. Зрештою, як і більшість інших недоброчесних суддів.

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Виступаючи на конференції "Демократія у дії" Володимир Зеленський повторив тезу про те, що без розв'язання питання щодо доброчесності членів ВРП судова реформа приречена на поразку.

У президента начебто є розуміння цього, тому дуже хочеться вірити, що Зеленський планує саме перемогу судової реформи, а не її чергову поразку.