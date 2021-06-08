Нещодавно ВРП вирішила змінити рішення про звільнення Сердюка та залишити його на посаді. І поки депутати думають, як би це ще потягнути зі справжньою судовою реформою, у ВРП щоденно продовжують покривати негідників у мантіях.

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Для того, щоб запустити справжню судову реформу, необхідно очистити чинну Вищу раду правосуддя від недоброчесних, а на їхні місця призначити незалежних професіоналів з бездоганною репутацією.

Про це вже безліч раз повторювала громадськість, експерти та міжнародні партнери. Стільки ж пообіцяли це зробити основні гравці у владі.

Проблема з ВРП – не розв'язана

На останній зустрічі з сенаторами США Зеленський похвалився про ухвалення законопроєкту щодо перезавантаження ВРП. Однак насправді проблема досі не розв'язана і ми й далі вимушені спостерігати, як чинна ВРП добиває рештки довіри до нашого судочинства.

Я вже розповідав, як ВРП покриває голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Однак, якщо ви думаєте, що тут забезпечують безкарність лише шефа, то помиляєтесь.

Попри прискіпливу увагу громадськості та грубі порушення з боку суддів, у ВРП послідовно допомагають уникати справжнього покарання більшості недоброчесних різного калібру.

Наприклад, ми подали скаргу на заступника голови Печерського суду Олега Білоцерківця. Він відомий не лише численними сумнівними рішеннями, але й тим, що масово закриває справи щодо водіїв, яких спіймано п'яними за кермом.

Зокрема за останні 3 роки він розглянув понад 660 протоколів на таких водіїв. Лише 30% з них зазнали покарання. Інші справи закрили.

Відзначимо! З них за закінченням строків – понад 260 або 40 %.

Резонансна справа Усатова

Тобто Білоцерківець начебто просто не встиг їх розглянути у відведений для цього час. Серед них була і резонансна справа щодо судді Києво-Святошинського суду Дмитра Усатова.

У січні 2018 року він п'яним сів за кермо. На виїзді з Києва виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем після чого намагався втекти. Драгер показав 1,52 проміле. Рятувати п'яницю у мантії приїхала його дружина – теж суддя, але з Солом'янського суду Ірина Усатова.



Усатов потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння / Фото KyivOperativ

Протокол щодо Усатова надійшов саме Білоцерківцю. Закон зобов'язує суддю розглядати такі справи упродовж 15 днів, але Білоцерківець робив це майже рік і звісно закрив провадження за строками.

На підставі нашої скарги Вища рада правосуддя відкрила провадження, оскільки Білоцерківець допустив очевидні порушення. Однак згодом третя дисциплінарна палата вирішила, що це все наслідки великого навантаження на суддю та закрила справу без будь-якого покарання.

До речі! В цю палату входить найкращий друг Вовка Павло Гречківський, а очолює її Лариса Швецова, якій Вовк давав вказівки, які рішення ухвалювати.

Нагадаю, що Білоцерківець є заступником голови Печерського суду, який дуже допоміг Вовку розвалювати справу щодо нього на підставі відомих записів НАБУ. Ось таке цікавий збіг.

Справа судді Трембача

ВРП рятує і менш відомих та впливових суддів. Яскравим свіжим прикладом є справа щодо судді Хмельницького суду Олександра Трембача.

Ми виявили, що він не лише масово звільняє п'яних водіїв від покарання. Так виглядає він ще й фальсифікує судові рішення і навіть судові засідання.

Зокрема 23 серпня 2019 року він закрив справу щодо нетверезого водія, бо начебто закінчився строк. Тільки от строк насправді ще не закінчився.

5 вересня суддя виніс постанову про виправлення описки щодо дати засідання. Мовляв, він закрив справу не 23 серпня, а 2 вересня.

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Але і тут прокол – рішення, яке він начебто ухвалив 2 вересня, вже 29 серпня було у судовому реєстрі. А інформація про судове засідання, яке ніби відбулось 2 вересня, з'явилась у системі лише 5 вересня.

З цього випливає, що суддя реально закрив провадження 23 серпня, а потім, мабуть, просто придумав засідання від 2 вересня, щоб виправдати себе.



Олександр Трембач / Фото Єye.ua

Це вже свідчить про фальсифікацію – виправлення вигаданої описки та посилання на вигадане засідання. Я був переконаний, що ВРП не зможе проігнорувати очевидну підробку. Але помилився.

Дисциплінарне провадження справді відкрили. Проте доповідачка Розваляєва навіть не пробувала розібратись в основному питанні – чи була фальсифікація?

Трембач на засідання не з'явився. Доповідачка запропонувала розглянути справу без нього і закрити її, бо не побачила підстав для будь-якого покарання судді. Коли я попросив викликати Трембача, щоб поставити йому питання, Розваляєва була проти, бо начебто ВРП взагалі не може визнавати явку судді обов'язковою, що є відвертою брехнею.

Палата довго радилась, але таки вирішила зробити те, чого начебто не може – визнала явку судді обов'язковою. Тож шанси на покарання залишились, хоча вже зрозуміло, що доповідачка його явно витягує.

Зауважимо! Це вже не перша справа щодо Трембача. Він розглядає доволі сумнівну справу щодо одного місцевого активіста.

Паралельно він же подав позов про стягнення з цього активіста 10 мільйонів моральної шкоди за пост у фейсбуці під назвою "Хабарник судить хабарників", де суддю звинувачено у хабарництві та сумнівних рішеннях. Тобто суддя одночасно судив і судився з однією особою.

Це кричущий конфлікт інтересів, який вразив навіть ВРП. Тому в лютому суддю покарали, дали попередження. Це як пальчиком посварити. А у справі з п'яними водіями і взагалі хочуть "відмазати".

У 2020 дисциплінарна палата вирішила звільнити Сердюка

Проте є випадки, коли ВРП демонструє начебто строгість. Так, у 2020 році дисциплінарна палата вирішила звільнити суддю Верховного Суду Валентина Сердюка за вчинок, що підриває авторитет правосуддя.

Цього суддю у березні 2019 року спіймали п'яним за кермом. Він намагався втекти від поліцейських, потім стверджував, що автомобіль не його. Зрештою зупинився на версії, що за кермом був товариш, який привіз його та потім пішов на метро.

Саме цю версію Сердюк підтримував у суді, іншими словами просто брехав. Проте суд не повірив Сердюку, визнав його винним та позбавив прав керування.

Після цього скаргу на таку поведінку розглянула дисциплінарна палата та вирішила, що його треба звільнити. Сердюк оскаржив це рішення і у травні ВРП змінила гнів на милість і вирішила не звільняти його, а відсторонити на пів року та направити повчитись у школу суддів.

До речі, під час розгляду скарги я неодноразово просив надати відео з боді-камер поліцейських, які на Сердюка складали протокол. Воно було у матеріалах, але ВРП відмовлялось це робити. Довелось судитись.

Лише після того, як Верховний Суд визнав відмову ВРП незаконною нам їх надали. Ознайомившись з ними, я зрозумів, чому там так не хотіли, щоб відео потрапило до нас. Виявляється на них зафіксовано, як Сердюк пропонував поліцейським гроші, щоб "розв'язати питання".

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З поліцейськими домовитись не вдалось, але от ВРП чомусь змінила рішення. Чому? Здогадайтесь самі. Звісно, що ми це так не залишимо і добиватимемось звільнення судді Сердюка під час наступного оцінювання.

Однак це можливо лише за умови, що чинна Вища рада правосуддя буде повністю перезавантажена та запрацює нова Вища кваліфікаційна комісія. А це вже залежить від того, коли влада перейде від обіцянок до їхнього виконання.