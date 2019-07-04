Суддя стягнув мільйони компенсації для пожежників, які гасили нафтобазу під Києвом

У червні 2016 року неподалік Василькова загорілась нафтобаза ТОВ "Побутрембудматеріали". Найгіршого розвитку подій вдалося уникнути лише внаслідок самовідданої роботи пожежників.

Що сталось неподалік Василькова

Керівниця проектів фундації DEJURE Ірина Шиба у відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла, що пожежа тривала 12 днів та загрожувала життю людей з кількох населених пунктів, адже зовсім поруч був розташований військовий склад боєприпасів.

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До гасіння тоді залучили майже 100 осіб, з них – 6 загинули та ще 16 травмувались.

Урядова комісія пізніше встановила, що пожежа на нафтобазі сталась через порушення містобудівного законодавства, правил технічної, пожежної та екологічної безпеки. Простіше кажучи, база була в аварійному стані.

Дивіться фото жахливої пожежі на нафтобазі під Києвом:

Суд щодо жахливої пожежі на нафтобазі

Справу про моральну компенсацію постраждалим пожежникам розглядав суддя Обухівського районного суду Максим Кравченко.



Суддя Обухівського районного суду Максим Кравченко

Пожежники в суді стверджували, що винні в пожежі саме власники бази. Оскільки резервуари на нафтобазі стояли надто близько один від одного – вогонь міг легко поширюватись. В результаті відбувся вибух і пожежників розкидало в різні боки.

Чоловіки довгий час лікувалися від опіків, отримали статус людей з інвалідністю різних груп. Від держави їм виплатили всього 70 тисяч гривень кожному. Відповідачі ж своєї вини у стражданнях пожежників та їх сімей не бачили. Поки їх ніхто не притягнув до кримінальної відповідальність, не бачили потреби компенсувати втрати.

Відео пожежі на нафтобазі під Києвом:

Компенсація для пожежників

Але суддя Кравченко вирішив по іншому. На його думку, власники бази мали самостійно без звернення судових рішень запропонувати допомогу у будь-якому вигляді. Трьом позивачам суд стягнув по 15 мільйонів гривень, ще трьом – по 10 мільйонів гривень, іншим п'ятьом – по 5 мільйонів гривень.

Визначаючи розмір компенсації суддя врахував глибину страждань кожного з потерпілих, їхній сімейний і соціальний стан, наявність у них утриманців та годувальників. Один із пожежників не лише обгорів сам, а й втратив єдиного сина, також пожежника.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Честь і НЕчесть":