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      Суддя стягнув мільйони компенсації для пожежників, які гасили нафтобазу під Києвом

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      Випуск новин з Кароліною Король
      Випуск новин з Кароліною Король / Facebook ГосЧС

      У червні 2016 року неподалік Василькова загорілась нафтобаза ТОВ "Побутрембудматеріали". Найгіршого розвитку подій вдалося уникнути лише внаслідок самовідданої роботи пожежників.

      Що сталось неподалік Василькова

      Керівниця проектів фундації DEJURE Ірина Шиба у відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла, що пожежа тривала 12 днів та загрожувала життю людей з кількох населених пунктів, адже зовсім поруч був розташований військовий склад боєприпасів.

      Варте уваги! Після десяти років в'язниці, чесний суддя виправдав невинного чоловіка

      До гасіння тоді залучили майже 100 осіб, з них – 6 загинули та ще 16 травмувались.

      Урядова комісія пізніше встановила, що пожежа на нафтобазі сталась через порушення містобудівного законодавства, правил технічної, пожежної та екологічної безпеки. Простіше кажучи, база була в аварійному стані.

      Дивіться фото жахливої пожежі на нафтобазі під Києвом:

      Суд щодо жахливої пожежі на нафтобазі

      Справу про моральну компенсацію постраждалим пожежникам розглядав суддя Обухівського районного суду Максим Кравченко.

      кравченко
      Суддя Обухівського районного суду Максим Кравченко

      Пожежники в суді стверджували, що винні в пожежі саме власники бази. Оскільки резервуари на нафтобазі стояли надто близько один від одного – вогонь міг легко поширюватись. В результаті відбувся вибух і пожежників розкидало в різні боки.

      Чоловіки довгий час лікувалися від опіків, отримали статус людей з інвалідністю різних груп. Від держави їм виплатили всього 70 тисяч гривень кожному. Відповідачі ж своєї вини у стражданнях пожежників та їх сімей не бачили. Поки їх ніхто не притягнув до кримінальної відповідальність, не бачили потреби компенсувати втрати.

      Відео пожежі на нафтобазі під Києвом:

      Компенсація для пожежників

      Але суддя Кравченко вирішив по іншому. На його думку, власники бази мали самостійно без звернення судових рішень запропонувати допомогу у будь-якому вигляді. Трьом позивачам суд стягнув по 15 мільйонів гривень, ще трьом – по 10 мільйонів гривень, іншим п'ятьом – по 5 мільйонів гривень.

      Визначаючи розмір компенсації суддя врахував глибину страждань кожного з потерпілих, їхній сімейний і соціальний стан, наявність у них утриманців та годувальників. Один із пожежників не лише обгорів сам, а й втратив єдиного сина, також пожежника.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Честь і НЕчесть":

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Судді Гроші Пожежа Нафта
      Джерело: 24 канал
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