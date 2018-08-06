"Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича

Вже чотири місяці як Громадська рада доброчесності заявила про свій вихід з процесу оцінювання суддів, яке проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. Вийшла, бо перевірка суддів перетворилась на звичайне окозамилювання і конвеєр з наперед відомим результатом.

Комісія навмисне створила умови для успішного проходження оцінки недоброчесними суддями та суддями Майдану. На жаль, найгірші прогнози ради доброчесності справджуються і в "оновлені" суди потрапляють найодіозніші судді режиму Януковича.

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У часи Майдану однією з найзухваліших каральних операцій влади було масове побиття і затримання автомайданівців 23 січня 2014 року на вулиці Щорса та провулку Кріпосному. Тоді беркутівцям вдалось заманити у пастку понад 20 активістів. Усіх їх жорстоко побито, автомобілі просто розтрощено, самих затримано та звинувачено у нападі і побитті роти "Беркуту".

Саме Оболонський суд розглядав значну частину клопотань про взяття під варту цих затриманих. Усі вони були зі слідами звірячого побиття, звинувачення абсурдні, а доказів їх незаконних дій просто не було. Владислав Дев'ятко розглядав справу львів'янина Олексія Салиги і рішуче відправив його за ґрати на два місяці.

На співбесіді Дев'ятко декілька раз наголошував, що він не лише брав під варту, але і звільняв з-під варти у залі суду. Дійсно, він розглядав справу затриманого на Грушевського Сергія Симонова, який також був жорстоко побитий, а доказів його вини не було. Замість того, щоб взагалі відмовити у запобіжному заході, Дев'ятко застосував до нього абсолютно незаконний домашній арешт. За такі дії, наприклад, суддю із Сум зараз судять, а Дев'ятко хвалиться таким рішенням.

Насправді цей факт жодним чином не виправдовує суддю, а лише свідчить про системність винесення ним свавільних рішень. Дев'ятко розглядав і справи щодо учасників поїздки до Межигір'я Януковича 29 грудня 2013 року. Усі ці справи базувались на повністю сфальшованих рапортах ДАІшників.

Одіозний суддя повністю проігнорував усі докази про невинуватість водіїв. Один з потерпілих просив не позбавляти його прав керування, бо його малолітня дитина якраз хворіла і її потрібно було возити до лікарні. Але Дев'ятко був невблаганним і забрав у нього права на три місяці. Інший автомайданівець взагалі не їздив до Межигір'я, їздила дружина, яка про це і заявила на засіданні. До речі, на момент розгляду справи уже публічно було відомо, що рапорти ДАІшників сфальшовані.



Владислав Дев'ятко

На підтвердження цього факту власник авто подав Дев'ятку три рапорти, які начебто були складені одним інспектором. Усі три були написані різним почерком і мали кардинально різні підписи. Однак усе це жодним чином не вплинуло на суддю.

Є судді, які щиро визнають свою вину та намагаються виправитися, але Дев'ятко не з таких. Ба більше для свого виправдання на співбесіді суддя вдавався до неправди. Так суддя стверджував, що водій який заперечував поїздку до Межигір'я потім визнав цей факт. Однак це відверта брехня, яка задовольнила Комісію.

Особливість справи Дев'ятка не лише у тому, що він сам засуджував невинних. До Оболонського суду надійшло понад пів сотні протоколів щодо учасників поїздки до Межигір'я. Екс-голова суду Ірина Мамонтова на допиті у Генпрокуратурі повідомила, що до неї були дзвінки з Адміністрації Януковича. Заступник Портнова вимагав, щоб Мамонтова дала вказівки суддям позбавляти водійських посвідчень усіх, на кого надійшли ці протоколи.

Коли ж вона відмовилась виконати цю вказівку її змусили звільнитись з посади голови суду. На її місце прийшов саме Владислав Дев'ятко. Після цього він та інші судді почали масово виносити саме такі рішення, які і вимагали з Адміністрації Януковича. Збіг? Впевнений, що ні.

На моє переконання, саме Дев'ятко зумів вплинути на інших суддів та забезпечити, зокрема своїм прикладом, потрібні владі рішення, всупереч на їхню очевидну незаконність. Тому Дев'ятко є яскравим уособленням "кривосуддя" часів Януковича проти якого і повстав Майдан.

За свої рішення він мав бути, як мінімум звільнений. І відповідна скарга була на розгляді у Вищій раді правосуддя. Однак до Дев'ятка потрапила справа Януковича. Після цього Вища рада правосуддя декілька разів відклала його справу, а потім раптово закінчився строк притягнення його до відповідальності.

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Тобто Дев'ятка не покарали лише тому, що навмисно затягнули розгляд справи. І я переконаний, що це напряму пов'язано зі справою Януковича. Треба нагадати про стратегію влади та Генпрокурора Юрія Луценка у справах Майдану. Вони хочуть лише показово засудити Януковича за державну зраду і подати це як досягнення та виконання обіцянок Луценка та Порошенка.

Інші справи Майдану їх не цікавлять, а щодо суддів Майдану взагалі саботуються. Але у реалізації цього плану є одна проблема. Доволі часто якість підготовки справ до суду, особливо у військової прокуратури Матіоса є вкрай низькою, а тому владі потрібно мати ручного суддю, який гарантовано і швидко винесе необхідне рішення за будь-яких умов.



Юрій Луценко

Дев'ятко є ідеальною кандидатурою на цю роль, бо вже продемонстрував готовність виносити будь-які незаконні рішення на догоду владі. А головне він дискредитований і повністю залежний від влади, яка зараз вирішує звільняти його чи залишати на посаді.

Очевидно, що Дев'ятко отримав індульгенцію від звільнення в обмін на засудження Януковича. Тобто розпочалась служба новому господарю ціною засудження попереднього. Безумовно Янукович має бути засуджений, але використання для цього дискредитованого судді, який ще 4 роки тому очевидно виконував вказівки Януковича повністю суперечить вимогам Майдану.

Окрім того, засудження суддею, який є залежним від чинної влади є порушенням права на справедливий суд і дозволить Януковичу виграти справу у Європейському суді. Рішення Дев'ятка про засудження Януковича може стати таким же ж окозамилюванням та фейком, як і сама судова реформа.

До речі, влада вже використовувала суддів Майдану для винесення потрібних рішень. Це суддя Чауc, його подальша доля усім відома. Відчуття повної безкарності дозволило Дев'ятку поводити себе на співбесіді у Кваліфікаційній комісії цинічно і, навіть, зухвало. Він з гордістю відзначив, що не ухилявся від роботи, як деякі інші судді, а розглядав справи Майдану. Тобто людина пишається тим, що карала невинних.

Також заявив, що у часи Майдану Оболонський суд з гідністю вийшов з ситуації. Ви це чули? З гідністю! 22 судді або понад половина складу суду засуджували невинних на догоду Януковичу. 25 майданівців кинуто за ґрати або арештовано. Абсолютно усі були побиті або мали проблеми із здоров'ям, серед них і 72 річний Микола Пасічник.

Понад 40 невинних водіїв було покарано за поїздку до Межигір'я. Такі твердження Дев'ятка можна сприймати лише як знущання. А ще Дев'ятко підлягає люстрації, тобто має бути звільнений із забороною 10 років займати будь-яку посаду у органах влади. Але він це просто заперечує. Взагалі заперечує, що виносив рішення щодо майданівців. От все що я розказав, цього начебто не було.



Микола Пасічник

До речі, його рішення досі відсутні у Реєстрі судових рішень, як і рішення практично усіх інших суддів Оболонського суду щодо учасників Майдану. Хоча закон зобов'язує це зробити, а забезпечити процес має саме голова суду. Саме завдяки відсутності рішень у реєстрі сам Дев'ятко та майже два десятки суддів Оболонського суду уникли люстрації. І саме він підписував довідки суддям про відсутність підстав для люстрації чітко усвідомлюючи, що такі довідки є невірогідними.