Суддю Лисичанського міськсуду викрили на махінаціях

Правоохоронці викрили суддю та працівників Лисичанського міського суду, що у Луганській області, на махінаціях із рішеннями. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.

Попередньо встановили, що від імені однієї судді приймали рішення тоді, коли її на роботі зовсім не було. Однак так звані "ухвали" офіційно вносили до автоматизовної системи.

До теми У мажорів "їде дах" від безкарності: чому судова реформа стосується кожного українця

Провели обшуки в суді

Судді, яка перебувала за межами міста, виплачували зарплату.

Через ці факти 3 листопада працівники ДБР Краматорська провели обшуки у Лисичанському міському суді. Вилучили судові справи, табель обліку робочого часу, мобільні телефони, комп'ютерну техніку.



Обшуки в суді / Фото ДБР

Відкрили кримінальну справу про привласнення, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення.

Такі дії передбачають в'язницю до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.



Відкрили кримінальну справу про махінації / Фото ДБР

На Закарпатті суддя отримав 7 років за хабар

У вересні суддю Мукачівського міськрайонного суду засудили до 7 років позбавлення волі. Ще у 2017 році він взяв хабар – 2000 гривень. За ці гроші суддя обіцяв винести рішення на користь позивача.

Крім того, стверджували, що засуджений суддя роками отримував зарплату, хоч і не розглядав справи.