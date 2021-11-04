Суддю Лисичанського міськсуду викрили на махінаціях
Джерело:ДБР
Правоохоронці викрили суддю та працівників Лисичанського міського суду, що у Луганській області, на махінаціях із рішеннями. Тепер їм загрожує до 8 років в'язниці.
Попередньо встановили, що від імені однієї судді приймали рішення тоді, коли її на роботі зовсім не було. Однак так звані "ухвали" офіційно вносили до автоматизовної системи.
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Провели обшуки в суді
Судді, яка перебувала за межами міста, виплачували зарплату.
Через ці факти 3 листопада працівники ДБР Краматорська провели обшуки у Лисичанському міському суді. Вилучили судові справи, табель обліку робочого часу, мобільні телефони, комп'ютерну техніку.
Обшуки в суді / Фото ДБР
Відкрили кримінальну справу про привласнення, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення.
Такі дії передбачають в'язницю до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.
Відкрили кримінальну справу про махінації / Фото ДБР
На Закарпатті суддя отримав 7 років за хабар
У вересні суддю Мукачівського міськрайонного суду засудили до 7 років позбавлення волі. Ще у 2017 році він взяв хабар – 2000 гривень. За ці гроші суддя обіцяв винести рішення на користь позивача.
Крім того, стверджували, що засуджений суддя роками отримував зарплату, хоч і не розглядав справи.