"Суддю" окупантів судитимуть за вирок журналісту Семені
Джерело:Прокуратура АРК Крим
"Суддю" окупантів судитимуть за вирок журналісту Миколі Семені. Горе-"законниці" загрожує до 12 років позбавлення волі.
У ході досудового розслідування встановили, що так звана "суддя" реалізовувала політику країни-окупантки – Росії. Дії "законниці" були спрямовані на переслідування українців у Криму.
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Упродовж зими – осені 2017 року "суддя" розглядала "обвинувальний акт" щодо українського журналіста Миколи Семені.
За фактом нібито висловлення закликів на порушення територіальної цілісності Росії шляхом публікації статті у мережі,
– наголосили у прокуратурі.
За даними правоохоронців, під час розгляду так званої "справи" суддя керувалася законодавством країни-окупантки.
Також горе-"законниця" проігнорувала низку неспростовних доказів, які спростовували обвинувачення. Зокрема, висновки експертів та спеціалістів.
У результаті українського журналіста незаконно засудили до 2 років та 6 місяців позбавлення волі. Згодом його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки та заборонили займатися публічною діяльністю упродовж цього ж строку.
Справа Миколи Семена
- У 2016 році до квартири українського журналіста Миколи Семена прийшли з обшуком силовики ФСБ.
- Згодом представники країни-окупантки заявили, що щодо журналіста порушили кримінальну справу через його публікації про громадянську блокаду півострова.
- Матеріал опублікували на сайті "Крим.Реалії". Так званий "вирок" виніс підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд.
- Вироку журналісту засудили Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій.