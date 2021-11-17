"Суддю" окупантів судитимуть за вирок журналісту Семені

"Суддю" окупантів судитимуть за вирок журналісту Миколі Семені. Горе-"законниці" загрожує до 12 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування встановили, що так звана "суддя" реалізовувала політику країни-окупантки – Росії. Дії "законниці" були спрямовані на переслідування українців у Криму.

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Упродовж зими – осені 2017 року "суддя" розглядала "обвинувальний акт" щодо українського журналіста Миколи Семені.

За фактом нібито висловлення закликів на порушення територіальної цілісності Росії шляхом публікації статті у мережі,

– наголосили у прокуратурі.

За даними правоохоронців, під час розгляду так званої "справи" суддя керувалася законодавством країни-окупантки.

Також горе-"законниця" проігнорувала низку неспростовних доказів, які спростовували обвинувачення. Зокрема, висновки експертів та спеціалістів.

У результаті українського журналіста незаконно засудили до 2 років та 6 місяців позбавлення волі. Згодом його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки та заборонили займатися публічною діяльністю упродовж цього ж строку.

Справа Миколи Семена