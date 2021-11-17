Суддю, що "погорів" на хабарі у 20 тисяч, відсторонили від правосуддя
Джерело:фейсбук САП
Суддю з Чернігівщини викрили на отриманні хабаря розміром 20 тисяч доларів. Служителя Феміди, згідно з рішенням ВРП, відсторонили від правосуддя.
Таке рішення щодо судді Чернігівського окружного адміністративного суду ухвалила Вища рада правосуддя – за клопотанням генпрокурорки.
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Суддю відсторонили на 2 місяці
Наразі суддю відсторонили від роботи на 2 місяці. 15 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав щодо підозрюваного запобіжний захід – заставу розміром 762 720 гривень.
Служителя Феміди піймали на хабарі у 20 тисяч доларів
Зазначимо, у 20 тисяч доларів суддя оцінив свої послуги з винесення рішення на користь позивача в адміністративній справі. Гроші хабарник отримував двома траншами: спочатку взяв 7 тисяч доларів, а на одержанні решти грошей його і впіймали співробітники правоохоронних органів.Зверніть увагу! Дії судді кваліфікували як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. За це йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.
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Коротко про останні гучні випадки корупції в Україні:
- У Харкові чиновник міськради організував схему поборів з місцевих підприємців. Його незаконну діяльність викрила СБУ.
- Раніше ДБР затримало депутата Херсонської обласної ради. Він вимагав у власника рекламного агентства 300 тисяч гривень за послуги.
- У Києві правоохоронці спіймали на хабарі у 70 тисяч гривень керівника одного із державних підприємств та його підлеглу. Вони вимагали гроші за зберігання товару на складі.
Текст публікації САП: