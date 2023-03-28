Пірати атакували данське судно: всі канали зв'язку з екіпажем вимкнено

У Гвінейській затоці пірати напали на данський танкер, який йшов під прапором Ліберії. Нині усі канали зв'язку із судном не працюють.

Представник судноплавної компанії Monjasa заявив, що на борту перебувало 16 членів екіпажу. До пошуку данського судна залучили морські органи, які допоможуть відновити зв'язок.

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На танкер напали пірати

Нафтовий і хімічний танкер простоював у Гвінейській затоці, коли на нього напали пірати. Судном керує дубайська компанія Montec Ship Management, проте належить воно Данії. Повідомляється, що на танкер під прапором Ліберії напали у суботу, 25 березня. На борту перебувало 16 членів екіпажу, які встигли заховатися у безпечну кімнату.

Судно атакували в 140 морських милях (майже 225 кілометрів) на захід від порту Пуент-Нуар Республіки Конго. Зараз зв'язок з танкером обірваний.

Дивіться на карті, де розташована Гвінейська затока

Нині про інцидент проінформовано Центр морського співробітництва, яким керують ВМС Великої Британії та Франції для гарантування безпеки у Гвінейській затоці. Також у компанії Monjasa заявили, що співпрацюють з усіма морськими органами для відновлення зв'язку.

Що відомо про Гвінейську затоку Гвінейська затока – це один із найнебезпечніших судноплавних шляхів у світі, до 2021 року 95 відсотків від усіх викрадень моряків відбувалися саме тут. Згідно з даними Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, з 2021 року кількість випадків піратства зменшилася завдяки співпраці між країнами в цьому регіоні разом із зусиллями іноземних військово-морських кораблів.

Фрегат Данії відстрілювався від піратів у Гвінейській затоці

Від 2021 року випадків з нападом піратів стало все менше, востаннє таке офіційно фіксували у листопаді 2021 року. Тоді фрегат Данії відкрив вогонь по піратах біля берегів Нігерії. Сталося це у межах спецоперації щодо зменшення небезпеки проходження суден у водах Гвінейської затоки.

Пірати переслідували комерційні кораблі, коли данський фрегат патрулював затоку. Тоді було ліквідовано 4 пірати.

Данія почала використовувати фрегати для захисту судноплавства лише у 2021 році. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його довелося відкликати від патрулювання.