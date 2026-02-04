Покинуті під обстрілами: екіпаж іноземного судна застряг у порту України

Екіпаж вантажного іноземного судна MT Nathan на декілька місяців опинився у пастці в українському порту. Сталась така ситуація через конфлікт між колишнім та новим власником корабля.

Про це розповіло Guardian.

Чому судно MT Nathan застрягло в Україні?

За інформацією видання, судно MT Nathan було продане новому власнику вже під час рейсу до України.

Жодна зі сторін – ані попередній, ані новий власник – не взяли на себе відповідальність за екіпаж з 15 моряків з Індії, Єгипту та Туреччини, коли корабель опинився фактично в зоні бойових дій.

Через відсутність дозволів від портових та міграційних служб члени екіпажу не мали змоги зійти на берег. Водночас власники судна припинили будь-яку фінансову підтримку, зокрема й виплату заробітної плати.

Були дні, коли в нас не було палива для роботи генераторів, тому ми не могли готувати їжу й виживали, харчуючись фруктами, які давали місцеві жителі,

– розповів Гаурав Джоші, один із членів екіпажу.

Ситуація різко загострилась в ніч проти 16 липня 2025 року, коли порт Ізмаїл в Одеській області зазнав масштабної російської атаки дронами. Один з безпілотників вибухнув зовсім поряд із судном MT Nathan. На відео, яке зняв екіпаж, чути звуки молитов кількома мовами, що перериваються гучними вибухами.

"Нам справді не було куди подітися. Вибухи відбувалися навколо нас", – розповів моряк.

Після атаки Джоші звернувся до Міжнародної федерації транспортників із проханням посприяти поверненню усіх моряків із корабля додому. Втім моряки вагались залишати судно через ризик остаточно втратити виплати за роботу.

Зрештою команда погодилась переїхати до готелю в більш безпечний район Одеси. В листопаді моряки все ж отримали заробітну плату та змогли повернутись на батьківщину.

За словами Джоші, навіть під час перебування в Одесі кілька разів обстріли відбувались зовсім поблизу готелю. Він зазначив, що виживання екіпажу в таких умовах стало "справжнім дивом".

