Захоплення судна "Сапфір" біля Зміїного: справу проти російських військових передали до суду

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо трьох російських військових, які захопили екіпаж судна "Сапфір". Їм інкримінують воєнний злочин і загрожує до 12 років ув’язнення.

Одеські слідчі завершили розслідування щодо трьох військовослужбовців Росії, які незаконно позбавили волі екіпаж українського судна "Сапфір". Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про деталі розслідування?

Серед фігурантів справи – адмірал Чорноморського флоту Росії, якому інкримінують віддання наказу про незаконне затримання цивільних. Йдеться про події лютого 2022 року поблизу острів Зміїний, коли екіпаж гуманітарного судна виконував пошуково-рятувальну місію.

Слідство встановило, що російський віцеадмірал наказав командирам двох кораблів затримати судно "Сапфір", яке прямувало для евакуації поранених і загиблих українських військових. На борту перебувала 21 цивільна особа, зокрема медик і священнослужителі. Попри відсутність зброї, людей силоміць захопили та утримували в нелюдських умовах – без достатньої їжі та води, під постійною загрозою насильства. Згодом їх доправили до тимчасово окупованого Криму.

Поліція передала до суду матеріали про трьох окупантів / Фото Національної поліції

За даними слідства, адмірал особисто контролював допити та намагався з'ясувати можливі зв'язки екіпажу з українськими силовими структурами. Визволити полонених вдалося у березні 2022 року під час обміну.

Фігурантам заочно оголошено підозру за порушення законів та звичаїв війни і жорстоке поводження з цивільними. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.

