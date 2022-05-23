Судно зі 124 пасажирами на борту загорілося на Філіппінах: є загиблі

На півдні Філіппін поблизу острова Балут сталося загорання пасажирського судна. Унаслідок пожежі загинуло щонайменше семеро людей.

Семеро людей потонуло

На борту судна, яке спалахнуло 23 травня, перебувало 134 пасажири та екіпаж. Повідомляється, що вдалося врятував 120 людей. З них 23 – отримали поранення.

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За інформацією місцевої влади, троє людей перебувають у критичному стані. Відомо, що померло 7 людей – 5 жінок та двоє чоловіків. Ще 4 людини зникли безвісти.

Офіцер місцевої екстреної служби розповів з лікарні, що семеро загиблих – потонули.

За даними France24.com, пожежа сталася на поромі, внаслідок чого судно розірвало. Пасажирам судна Mercraft 2 довелося стрибати за борт.



Судно зі 124 пасажирами на борту загорілося на Філіппінах / Фото Philippine Coast Guard

Пожежа розпочала у машинному відділенні

Пором перевозив людей з острова Полілло до муніципалітету Реал у провінції Кесон на острові Лусон.

Пором охопило полум'я, через що із судна йшов густий чорний дим. Люди стрибнули у воду з рятувальними кругами та жилетами. Деяких людей врятували інші пороми або забрали в надувні човни.

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За попередньою інформацією, пожежа розпочала у машинному відділенні.

Капітан одного із суден, яке прийшло на допомогу, розповів, що вдалося врятувати 40 людей. Водночас він повідомив про двох загиблих.

Судно, яке врятувало частину людей, перебувало за 500 метрів, коли на поромі Mercraft 2 виникла пожежа. Пором загорівся приблизно за 7 кілометрів від порту.