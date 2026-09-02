Кая Каллас підтримує припинення вогню у Чорному морі

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки прокоментувала можливий мораторій на удари по об'єктах у Чорному морі. Політикиня підкреслила, що російські обстріли здатні викликати продовольчу кризу.

Про це політикиня заявила під час пресконференції.

Що сказала Каллас?

Глава європейської дипломатії у середу, 2 вересня, заявила, що російські удари по українських зерновозах в акваторії Чорного моря можуть мати катастрофічні наслідки, зокрема вони здатні спричинити черговий шок для продовольчої безпеки в усьому світі.

Вона заявила, що Європейський Союз підтримує експорт зерна з України через альтернативні транзитні маршрути.

Ми також прагнемо підтримати зберігання зерна в Україні для захисту глобальної продовольчої безпеки. Але ніщо не може замінити обсяги, які можна перевозити морем,

– заявила Каллас.

Дипломатка підкреслила, що вона підтримує ініціативи щодо мораторію на атаки в Чорному морі.

Що відомо про кризу безпеки у Чорному морі?

Зазначимо, що це не перший випадок, коли європейські політики закликають забезпечити безпеку судноплавства у регіоні. Нещодавно подібні заяви звучали з Анкари.

У понеділок, 31 серпня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підкреслив, що підтримує контакти з Києвом та Москвою щодо можливості відновити "зернову угоду".

Політика стверджував, що нинішня напруженість у регіоні безпосередньо впливає не лише на безпеку судноплавства, а й на міжнародні постачання продовольства. Він зазначав, що сільськогосподарська продукція не може потрапити на світові ринки у необхідних обсягах.