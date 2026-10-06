Ворог атакував цивільне судно в Чорному морі: є загиблий та постраждалі

У вівторок, 6 жовтня, Росія продовжила бити по цивільній інфраструктурі. Країна-агресорка завдала удару по комерційному судну.

Відомо про загиблого та постраждалих. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про російський обстріл?

Росія продовжує нести загрозу безпеці судноплавства у Чорному морі. Країна-агресорка атакувала безпілотником торговельний корабель.

Судно йшло під прапором Маршаллових островів і було завантажене рапсовою олією. Внаслідок атаки виникло загорання надбудови, загинула 1 людина, ще 7 зазнали поранень.

Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці,

– наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 жовтня, російські військові завдали удару двома дронами по цивільному судну під прапором Туреччини, яке перевозило кукурудзу в нейтральних водах. Внаслідок атаки загинув капітан корабля.

На борту атакованого суховантажу перебували громадяни Азербайджану та Індії. Під час рятувальної операції з води врятували 11 моряків, один із яких дістав поранення.