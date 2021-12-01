Судова реформа стартувала: Етична рада офіційно розпочала роботу

В Україні 1 грудня почала роботу Етична рада. Орган, який перевірятиме на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя, очолив Лев Кишакевич.

Кишакевич, який також є суддею Верховного Суду, здобув першість за результатами таємного голосування.

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А от заступником голови Етичної ради став британський юрист – сер Ентоні Хупер.

Ми готові до роботи й готові виконувати ті завдання, які за законом покладені на нас. І готові це зробити вже сьогодні,

– заявив Кишакевич.

Він також зазначив, що Рада ще розробляє регламент і процедурні аспекти своєї діяльності. Після їх затвердження він зможе приступити до оцінки доброчесності кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Що відомо про Етичну раду Це незалежний орган, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. Його створення – частина судової реформи в Україні. Протягом 6 місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП (крім голови Верховного Суду), обраних на посаду до набрання чинності законом, яким створено Етичну раду.

До Етичної ради входять 3 іноземні експерти у сфері правосуддя та 3 українські судді. Так, членами Етичної ради стали:

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич,

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун,

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін,

суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді,

суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер,

колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Діяльність Етичної ради є ключовим аспектом ініційованої Володимиром Зеленським судової реформи. Раніше президент України заявив, що щодо судової реформи проголосовані основні закони.