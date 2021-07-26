Судові гірки: Семена Семенченка знову відправили за ґрати
26 липня 2021 , 17:42Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Семена Семенченка
Семен Семенченко не довго пробув під цілодобовим домашнім арештом. 26 липня Солом'янський суд Києва знову відправив його у СІЗО.
Вдома Семенченко мав дотримуватися низки правил. За словами підсудного, жодного з них він не порушив.
Раніше Семенченку оголосили нову підозру у справі про "незаконну ПВК"
Що мав виконувати підозрюваний
- Прибувати на вимогу до слідчого,
- не виходити з дому без дозволу,
- утримуватися від спілкування зі свідками,
- здати паспорти для виїзду за кордон,
- носити електронний засіб контролю.
Цього виявилось замало для суду. Абсурд продовжується,
– заявив Семенченко.
Екснардеп наголосив, що оскаржуватиме таке рішення суду.
Що відомо про справу Семенченка
- У березні 2021 року Служба безпеки припинила діяльність "приватної військової компанії". Її засновниками назвали Семенченка та "позаштатного агента" НАБУ Євгена Шевченка.
- Чоловікам, які свою вину категорично заперечують, повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії.
- 26 березня Семенченка взяли під варту. У СІЗО екснардепу стало погано і його відправляли у лікарню. Однак згодом підсудного знову помістили за ґрати.
- 4 липня стало відомо, що екскомандиру батальйону "Донбас" оголосили нову підозру у справі про ПВК. Мовиться про зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
- 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт.