Судові гірки: Семена Семенченка знову відправили за ґрати

26 липня 2021 , 17:42
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Джерело:

фейсбук Семена Семенченка

Семен Семенченко не довго пробув під цілодобовим домашнім арештом. 26 липня Солом'янський суд Києва знову відправив його у СІЗО.

Вдома Семенченко мав дотримуватися низки правил. За словами підсудного, жодного з них він не порушив.

Раніше Семенченку оголосили нову підозру у справі про "незаконну ПВК"

Що мав виконувати підозрюваний

  • Прибувати на вимогу до слідчого,
  • не виходити з дому без дозволу,
  • утримуватися від спілкування зі свідками,
  • здати паспорти для виїзду за кордон,
  • носити електронний засіб контролю.

Цього виявилось замало для суду. Абсурд продовжується,
– заявив Семенченко.

Екснардеп наголосив, що оскаржуватиме таке рішення суду.

Що відомо про справу Семенченка

  • У березні 2021 року Служба безпеки припинила діяльність "приватної військової компанії". Її засновниками назвали Семенченка та "позаштатного агента" НАБУ Євгена Шевченка. 
  • Чоловікам, які свою вину категорично заперечують, повідомили про підозру в організації незаконної схеми ввезення військових запчастин з Росії.
  • 26 березня Семенченка взяли під варту. У СІЗО екснардепу стало погано і його відправляли у лікарню. Однак згодом підсудного знову помістили за ґрати.
  • 4 липня стало відомо, що екскомандиру батальйону "Донбас" оголосили нову підозру у справі про ПВК. Мовиться про зберігання вогнепальної зброї чи бойових припасів за змовою групи осіб.
  • 14 липня суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт.
Автор: Софія Мінджоса