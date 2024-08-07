Транспортний, електричний і газовий хаб: які важливі об'єкти для Росії розташовані у Суджі

Російські пропагандисти 7 серпня бідкалися, що нібито місто Суджа у Курській області перейшло під контроль ЗСУ. Цей прикордонний населений пункт є важливим хабом для російських окупантів.

Там розташована газовимірювальна станція, електролінія, багато заводів та телевежа, якою, звичайно ж, користувалися агресори для ведення війни. Які важливі об'єкти для Росії є в районі Суджі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які цікаві та важливі для росіян об'єкти є у Суджі

У Суджанському районі розташовано кілька стратегічних об'єктів, критично важливих для Росії, зокрема, газовимірювальна станція, що експлуатує "Газпром". Відстань від кордону з Україною до самої станції лише 600 метрів.

Через газовимірювальну станцію "Суджа" проходить найбільший транзитний коридор постачань російського газу до Європи, що є газопроводами діаметром 1 420 міліметрів. Газовимірювальна станція "Суджа" дозволяє подавати на вході до газотранспортної системи України у 2,5 раза більше газу, ніж через решту експортних ГВС разом узятих.

У спільноті "Останній капіталіст" також зазначили, що біля Суджі також розташована підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України. До того ж там пролягає гілка від Курської АЕС у Бєлгородську область Росії.

Також через місто пролягає залізниця "Льгов – Бєлгород", яку використовують для забезпечення потреб харківського угруповання ворога на Вовчанському напрямку та на прикордонні.

Окрім того, у Суджі розташована телевежа, яка транслює російську пропаганду у прикордонні області України, а також низка рокадних доріг, що посилювали здатність ворога тероризувати українське прикордоння.

З відкритих джерел також відомо, що у Суджі розташований ВАТ "Суджанський завод тракторних агрегатів", який, імовірно, міг використовувати ворог у своїх воєнних потребах, і міжнародний автомобільний пропуск "Суджа".

До слова, журналісти опублікували руйнування пункту пропуску "Суджа" з супутників після 6 серпня. Там зафіксували значні пошкодження та займання.