Суджа перейшла під контроль ЗСУ, – у мережі публікують відео від українських військових

Ввечері 9 серпня у мережі з'явилося відео, де українські військові заявляють, що місто Суджа Курської області перебуває під їх контролем.

Відповідне відео поширили телеграм-канали. Офіційної інформації про присутність ЗСУ у Курській області не було.

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"Бажаю здоров'я із міста Суджа. Новини такі: в місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр", – зазначають військові у відео.

Українські військові у місті Суджа: відео

При цьому російські ЗМІ взялись активно писати, що ця інформація не відповідає дійсності і, мовляв, у відео, яке поширили в мережі, військові не надали доказів захоплення міста.

Що відомо про ситуацію в Суджі

Істерику про захоплення міста Суджа Курської області росіяни почали ще вчора. У російських пабліках заявляли, що українські військові увійшли одразу з кількох боків, попередньо взявши місто в кліщі.

Російське Міноборони заявило, що українські війська атакували їх армію у Курській області. Зазначалось, що атака почалася о 8 ранку 6 серпня. Удар, мовляв, припав на позиції "підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєво-Дар’їне та Олешня Курської області, що безпосередньо межують з російсько-українським кордоном".

Губернатор Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що в прикордонних районах Суджанського і Коренєвського районів Курської області тривають бойові дії. Це при тому, що Міноборони країни-агресора заявило про відбиття атаки.

. На другу добу після прориву кордону у Курській області Росії ввели режим надзвичайної ситуації.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) ще вчора, 8 серпня у звіті повідомив, що українські сили просунулися на 10 кілометрів углиб Курської області Росії.

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А станом на 9 серпня розвідувальні сили "Свободи Росії" заявили про 800 квадратних кілометрах звільненої території Росії.

У Пентагоні теж прокоментували події у Курській області наголосивши, що "прорив" не є ескалацією війни.