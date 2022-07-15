Лишаємося на місці, – Сухомлин спростував чутки про евакуацію Житомирської міськради

Через чутки про евакуацію Житомирської міськради, які активно поширюються в межах громади, міський голова міста Сергій Сухомлин вийшов у прямий ефір. Під час 4-хвилинного включення він пояснив, що попередження про виїзд, яке з'явилося напередодні, стосувалося американців.

Водночас, за його словами, Житомирська міська рада залишається на місці та не планує передислоковуватися. А вчорашні заклики посольства США були зумовлені атакою на Вінницю.

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Сухомлин запевнив містян, що Житомирська міськрада залишається на місці

За словами міського голови, люди почали обговорювати евакуацію з Житомира міської адміністрації. Він нагадав, що вчора й справді надходили повідомлення від посольства США з рекомендаціями покинути Україну. Утім, це стосувалося громадян Америки й було зумовлено вчорашньою трагедією у Вінниці.

Водночас адміністрація Житомира залишається на місці.

Нікуди Житомирська міська рада не дінеться – навіть не розраховуйте на це ті, хто цього хоче,

– наголосив Сухомлин.

Він розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення міська рада активно працює над розвитком міста, де залишаються їхні сім'ї та діти.

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Мер також розповів про зустріч з представниками Червоного Хреста та подякував їм за допомогу в будівництві котеджного містечка для переселенців та житомирян, які втратили житло. Також він розповів, що невдовзі у місті розпочнеться відбудова ліцею №25.

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Одна з ракет, якими російські війська вдарили по Вінниці, спершу летіла на Житомир. російські війська нерідко застосовують таку тактику, щоб дезорієнтувати наші сили протиповітряної оборони.