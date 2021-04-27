Вже цього тижня можемо вийти з червоної зони, – мер Житомира

Мер Житомира Сергій Сухомлин сподівається, що вже цього тижня місто вийде з червоної карантинної зони. За його словами, епідемічна ситуація покращується кожного дня.
Джерело:24 канал
Міський голова нагадав, що Житомир став одним з перших, де суттєво посилили обмеження. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Але у нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з червоної зони. Останні два дні ми фактично у нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже цього тижня може вийти з червоної зони,
– сказав Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, 9 квітня міський голова вже робив заяви про те, що ситуація у місті покращується. Однак тоді Житомир все ж залишився у червоній зоні.
Ситуація з коронавірусом на Житомирщині: коротко
- З початку пандемії у Житомирській області на коронавірус захворіли 83 414 осіб.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли 65 414 людей.
- Померли від ускладнень COVID-19 1 565 пацієнтів.
Минулої доби, 26 квітня, на Житомирщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.
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