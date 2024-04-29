У Сухопутних військах розповіли, що вдасться Силам оборони із західною допомогою

Сполучені Штати таки ухвалили подальшу військову допомогу для України. Така стабільна підтримка дещо полегшить ситуацію на фронті й наблизить Сили оборони до контрнаступальних дій, але є нюанс.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що Україні важлива стабільна допомога від західних країн.

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Допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливою. Але не варто забувати й про зусилля від інших міжнародних партнерів. Україні сильно допомагають і європейські країни. Безперечно, що є й допомога від різних держав, про яку не афішують.

Окремо взята допомога від ЄС чи США не допоможе переламати хід подій. Але оця загальна маса, а особливо, якщо це буде на стабільній основі, даватиме можливості,

– сказав Тимочко.

Як західна допомога вплине на ситуацію на фронті

Як наголосив Тимочко, стабільна західна підтримка даватиме можливості в майбутньому планувати наступальні операції чи на кінець 2024 року, чи на початок 2025 року. Хоча насправді не варто тут говорити про конкретні терміни. Все вирішуватиме Ставка Верховного Головнокомандувача.

Про це буде знати лише вузьке коло осіб. Вже був негативний досвід, коли в медійному просторі "розганялася" інформація про контрнаступ.

Я сумніваюся, що якісь серйозні аналізи збоку дозволять вирахувати, коли буде наступальна українська операція. Зрозуміло, що цю операцію готуватимуть відносно реальних засобів ураження української армії, її чисельності та чисельності російських військ. За вторинними ознаками ми бачимо, що певна підготовка йде,

– зазначив Тимочко.

В Україні є деякі бригади, які очікують на західну зброю. Також Сили оборони поступово вибивають ворожі системи протиповітряної оборони. А з часом Україна матиме і винищувачі F-16.

Військова допомога: коротко