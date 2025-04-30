У ЗСУ з’являться кошерні та халяльні раціони для військових

Уперше в добових раціонах для українських військових з'являться халяльні та кошерні сухпайки. Вони будуть розроблені з урахуванням релігійних потреб бійців.

А також складатимуться з трьох раціонів – сніданку, обіду та вечері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Новини до теми Хто постачає харчі, пальне та форму для ЗСУ, як працює Держоператор тилу та цифровізує закупівлі

Що відомо про нові раціони для ЗСУ

Халяльні сухпайки розроблять для військових, які дотримуються ісламських норм харчування, тоді як кошерні – відповідатимуть вимогам кашруту і будуть призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм.

Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. Перелік других страв також включає різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.

Зауважимо, що продукти халяльних сухпайків повинні відповідати вимогам ісламських норм харчування (стандарт Халяль) та бути сертифікованими акредитованим органом, а продукти кошерних сухпайків мають відповідати вимогам кашруту.

Ми працюємо над тим, аби харчування у Збройних силах України було не лише збалансованим, а й справді людиноцентричним – таким, що враховує переконання, релігійні норми та особисті вподобання кожного військовослужбовця,

– кажуть у Міноборони.

Там запевняють, що всі продукти відповідають стандартам безпеки та якості, що встановлені українським законодавством. А також додають, що найближчим часом закупівельна агенція міністерства "Державний оператор тилу" планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких за новою технічною специфікацією мають увійти халяльні та кошерні.