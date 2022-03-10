У Сумах 11 березня діятиме "зелений коридор": їхатимуть за фурами від Червоного Хреста

Після всіх узгоджень Енергодарський міський голова Дмитро Орлов деталізував інформацію для тих, хто має намір виїхати з міста завтра услід за порожніми фурами Червоного Хреста.

Повідомляється, що відповідні фури привезли сьогодні в Енергодар гуманітарний вантаж.

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Що відомо про зелений коридор в Сумах

Дмитро Орлов зазначає, що буде сформовано зелений коридор для громадян на власних автомобілях.

Збір всіх бажаючих на виїзд відбудеться 11 березня, о 8.00 на вулиці Курчатова, біля "червоного" будинку.

Усіх, хто планує евакуюватися просять подбати про маркування своїх авто червоним хрестом (у правому верхньому куті лобового скла). Також радять взяти документи, особисті речі, мінімальний запас води та продуктів. Крім цього слід зарядити мобільні пристрої та павербанки.

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