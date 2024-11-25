У Сумах прогриміли повторні вибухи

Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста. Так, під приціл ворога вкотре потрапили Суми.

Там ввечері 25 листопада прогримів вибух. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

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Вибух у Сумах

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

В Сумській області оголосили повітряну тривогу о 19:35. Зауважимо, що через 5 хвилин у Повітряних силах повідомили про рух ударних безпілотників через регіон. "Рух ударних БпЛА через Сумщину! Курсом на Чернігівщину", – ідеться в повідомленні.

Через хвилину після цього ПС проінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Вже о 19:55 журналісти повідомили, що в Сумах гучно. Там зазначили, що в місті було чути звук вибуху.

Станом на 20:05 тривога в регіоні триває.

О 20:12 в Повітряних силах повідомили про ракету, що летить через Сумщину та попросили бути в укриттях. Тоді ж журналісти повідомили, що у місті знову чули звуки вибухів.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.