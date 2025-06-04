У Сумах пролунав вибух
- Вранці 4 червня у Сумах пролунав вибух під час тривоги.
- Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА.
Вранці 4 червня у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром прогримів вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух у Сумах 4 червня
Тривогу на Сумщині оголосили о 09:05. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Уже за кілька хвилин, о 09:10, у Сумах було чутно звук вибуху.
Ворожий БпЛА на півночі від міста Суми! Залучено засоби для його збиття,
– заявили Повітряні сили о 09:16.
Станом на 09:20 повітряна тривога в Сумській області триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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