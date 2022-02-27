У Сумах через ворожий обстріл загинув цивільний
27 лютого 2022 , 00:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС
Ворожий обстріл у Сумах призвів до загибелі мирного мешканця. Відомо й про травмовану жінку.
У житловому секторі виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували.
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Артобстріл у Сумах призвів до пожежі та загибелі мирного мешканця
У Сумах внаслідок ворожого артилерійського обстрілу почалася пожежа у житловому секторі. Це сталося о 18:39 на вулиці Сільгосптехніка.
Пожежу ліквідували. На жаль, у зруйнованому будинку під час розбору конструкцій знайшли тіло чоловіка.
Ще одна жінка зазнала травм, її госпіталізували.
Пожежа у Сумах: відео ДСНС
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