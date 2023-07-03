У Сумах чули вибухи: працювало ППО
Джерело:Олександр Лисенко
У Сумах повідомляють про вибухи. Міський голова попередив, що у місті працювало ППО.
Зазначимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 10:51. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про можливе застосування ударних дронів.
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На Сумщині працювало ППО
Міський голова наголосив, що вибухи, які чули містяни, – це робота протиповітряної оборони.
Зберігаємо спокій! Знаходимося в укриттях! Працює ППО!
– наголосив Лисенко.
У Сумській ОВА закликали містян не залишати укриттів, поки не закінчиться повітряна тривога, й очікувати на офіційну інформацію від органів влади. Окрім того, вкотре наголосили не викладати фото і відео з місць ймовірних прильотів.
Телеграм-канал "Суспільне Суми" у мережі повідомив, що після вибухів у місті також перекрито рух транспорту однією з вулиць. Також мережею шириться інформація про пошкодження одного з будинків, проте офіційна інформація від ОВА поки не надходила.
Росіяни вночі атакували "Шахедами"
- У ніч проти 3 липня ворог атакував територію України дронами-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога лунала у східних, південних та частині центральних областей.
- Місцеві жителі повідомляли про вибухи у Запорізькій та Миколаївській областях. Також звуки вибухів, схожі на роботу ППО, чули на Кіровоградщині.
- Згодом у Повітряних силах повідомили, що ворог запустив 17 дронів-камікадзе з південно-східного напрямку.
- Внаслідок бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Решта – не досягли своїх цілей.
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вночі 3 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударні дрони "Shahed-136/131", а протягом дня 2 липня – один ударний безпілотник "Ланцет".
- Про збиття "Шахедів" уранці 3 липня повідомили й у Хмельницькій ОВА. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.