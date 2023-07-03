У Сумах чули вибухи: працювало ППО

У Сумах повідомляють про вибухи. Міський голова попередив, що у місті працювало ППО.

Зазначимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 10:51. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про можливе застосування ударних дронів.

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На Сумщині працювало ППО

Міський голова наголосив, що вибухи, які чули містяни, – це робота протиповітряної оборони.

Зберігаємо спокій! Знаходимося в укриттях! Працює ППО!

– наголосив Лисенко.

У Сумській ОВА закликали містян не залишати укриттів, поки не закінчиться повітряна тривога, й очікувати на офіційну інформацію від органів влади. Окрім того, вкотре наголосили не викладати фото і відео з місць ймовірних прильотів.

Телеграм-канал "Суспільне Суми" у мережі повідомив, що після вибухів у місті також перекрито рух транспорту однією з вулиць. Також мережею шириться інформація про пошкодження одного з будинків, проте офіційна інформація від ОВА поки не надходила.

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