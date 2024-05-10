У Сумах чули вибухи

Російська армія не вгамовується та продовжує тероризувати населення України. Так, зранку 10 травня жителі Сум чули вибухи в місті.

Про це повідомили у Суспільному. Деталі про вибухи у Сумах читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Зранку 10 травня стало відомо, що у Сумах гучно.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі

У Сумах чути звуки вибухів,

– повідомили у Суспільному о 9:13.

Перед цим, о 9:05 в області була оголошена повітряна тривога. Через 2 хвилини, в 9:07, в Повітряних силах ЗСУ попередили про активність російської авіації.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!,

– підкреслили в Повітряних силах.

Окупанти атакували Україну "Шахедами" вночі 10 травня: скільки ворожих цілей збито

Вночі 10 травня російське окупаційне військо вкотре атакувало дронами територію України. Для цього вони застосували 10 БпЛА типу Shahed.

В Повітряних силах зазначили, що противник застосував дрони із території тимчасово окупованого Криму, а також та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

Там наголосили, що в результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі 10 ударних безпілотників у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх прямувати в укриття цивільного захисту.