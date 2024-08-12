Повітряні сили оголосили про загрозу атаки балістичним озброєнням. Під час повітряної тривоги у Сумах було чутно звуки вибухів.

Інформації про ураження чи будь-які інші наслідки наразі немає. Тривога в області триває з 2 години ночі.

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Вибухи в Сумах

Повітряну тривогу у Сумській області оголосили в 02:01. Повітряні сили повідомляли про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку, а згодом надійшла інформація й про загрозу застосування балістичної зброї.

На тлі цієї інформації стало відомо, що у Сумах чули вибухи – це сталося приблизно о 03:20.

Зауважимо, що впродовж минулих двох тижнів у Сумській області загострилася ситуація з обстрілами ворога. Російські війська атакували регіон, застосовуючи артилерію, міномети, безпілотники та авіаційні ракети.

11 серпня ворог здійснив ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури Сумського району.

8 та 9 серпня Сумська ОВА повідомляла, що фіксувала десятки вибухів щодня. Нападів зазнали ціла низка громад, зокрема Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська та Середино-Будська.

6 та 7 серпня обстріли спричинили серйозні пошкодження будівель, зокрема приміщення сільради, багатоквартирний будинок, п'ять приватних домоволодінь, дві господарчі споруди, вантажівки, інші автівки та сільськогосподарська техніка.

Українські сили Протиповітряної оборони при цьому ефективно працюють, захищаючи регіон від більш серйозних руйнувань.