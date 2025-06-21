Ворог вдарив по Сумах знову: цього разу по житловому сектору

Ввечері 21 червня Росія атакувала Сумську громаду дронами. У Сумах повторно пролунав вибух, удар відбувся по житловому сектору.

Ворог атакує Сумщину дронами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Сумах чули повторний вибух

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Сумах близько 18:39. Це вже не перша атака ворога цього вечора.

Другий удар відбувся по житловому сектору. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

БпЛА летять над Сумщиною ще з близько 18:00. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ. Далі дрона попрямували на Чернігівщину, втім БпЛА на момент публікації новини ще фіксуються і на західній частині Сумської області.

Повітряну тривогу в області оголосити о 17:56, хоча попередня була скасована лише о 16:50.

За годину до цього Росія атакувала Сумську громаду дроном "Ланцет" – приблизно о 17:30. Конкретно удар стався у Ковпаківському районі. Пошкоджено приміщення одного з підприємств, сталося займання. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Травмованих також немає. На місці влучання триває ліквідація наслідків.