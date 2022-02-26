В Сумах досі відбуваються бої, – військова адміністрація

ЗСУ досі продовжують боротьбу за Суми. Військова адміністрація просить людей бути обережними та залишатися вдома.

Боротьба за Суми продовжується 26 лютого. Про це повідомляє місцева військова адміністрація.

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"Наразі в Сумах йдуть бої. Залишайтеся вдома, відійдіть від вікон, закрийте штори – Сумська військова адміністрація", – зазначають у повідомленні.

Ще зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі.

Поблизу селища Шумське у Сумській області виявили тимчасове місце перебування десятків одиниць танків. Однак українська армія не здається та не втрачає своїх позицій.



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