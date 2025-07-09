У Сумах лунають вибухи

Увечері 9 липня жителі Сум чули вибух під час повітряної тривоги. На регіон рухаються ворожі цілі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Сумах

У середу, 9 липня, у Сумах пролунав вибух о 18:41. Ймовірно, його причиною став проліт ворожих БпЛА над областю. У Повітряних Силах ЗСУ писали, що росіяни запустили ударні дрони з Брянської області Росії. Через це загроза була для Сумщини та Чернігівщини.