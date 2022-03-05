У Сумах можливі вуличні бої: цивільних закликають не виходити на вулиці

Загроза вуличних боїв у Сумах. До уваги місцевих мешканців: залишайтеся вдома, у безпечному місці!

Зауважимо, загалом ситуація у Сумській області складна. Тільки 4 березня окупанти завдали там потужного авіаудару.

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Місто Охтирка – без тепла та електроенергії, загинули 5 працівників ТЕЦ. Раніше очільник ОВА повідомив, що ворожі війська продовжують переміщення техніки, їхні колони рухаються у напрямку Сум.

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