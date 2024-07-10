У Сумах і Сумській області можливе тимчасове знеструмлення споживачів

Ситуація в українській енергосистемі залишається складною. У Сумах та області можливе тимчасове знеструмлення споживачів.

У Сумах та регіоні можуть екстрено відключати світло. Причина полягає в аварійній ситуації на одній із підстанцій.

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Що відомо про ситуацію

Енергосистема України зазнала великих пошкоджень унаслідок російських атак протягом року. Ворог суттєво пошкодив енергетичну інфраструктуру.

Відомо, що в Сумах та в Сумській області все під контролем.

Енергетики працюють над врегулюванням,

– мовиться в повідомленні.

Водночас протягом 10 липня по всій Україні застосовують графіки погодинних відключень. Однак з 10:00 до 13:00 10 липня – буде діяти дві черги графіків відключень, а в інші години доби – три черги.

Раніше пояснювали, що 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більш як 12 годин обмежень за добу.