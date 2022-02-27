У Сумах під завалами будинків знайшли тіло чоловіка без голови

У Сумах окупанти своїми обстрілами зруйнували 2 будинки. Під завалами знайшли тіло чоловіка без голови та поранену жінку.

Жінку до лікарні забрала швидка. Таку інформацію Геращенку повідомили в ДСНС.

Важливо Страшні наслідки обстрілу в Сумах: відео

Зруйновані будинки в Сумах

Росіяни зруйнували один будинок типу "таунхаус" житлового масиву Веретенівка. Він розташований на вулиці Сільгосптехніка. Будівля зайнялась

На цій вулиці зруйнували ще один будинок.

Зауважимо, вже декілька днів на Сумщині тривають запеклі бої. Сьогодні окупанти обстрілювали місто з артилерії.