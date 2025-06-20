20 червня, 22:11
У Сумах прогриміли вибухи, місто під атакою безпілотників
Російські "Шахеди" знову тероризують Україну. Ввечері 20 червня у Сумах чули вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про чергову атаку на Суми
Так, вибухи у Сумах чули приблизно о 22:09.
За мить до цього Повітряні сили попередили про ворожі безпілотники біля міста. Там закликали перебувати в укриттях.
Також про російські дрони попередив і виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.
Над Сумами багато "Шахедів" – будьте в укриттях. Працюють мобільно вогневі групи,
– написав він.
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