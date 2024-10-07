У Сумах прогриміли вибухи

Росіяни вкотре атакують українські міста вночі. Внаслідок цього під ударом, на жаль, опинилися Суми.

Там чули вибухи, про це повідомили кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У чому міг полягати задум ранкового удару росіян по Києву

Росія вдарила по Сумах

Орієнтовно о 22:20 на території Сумської області пролунав сигнал повітряної тривоги через активність ворожої тактичної авіації. Пізніше Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіабомб у бік Сумської області.

Вже о 23:49 у мережі оприлюднили перші повідомлення про вибухи, які чули містяни.

У Сумах було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти,

– йдеться у повідомленні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, 6 жовтня там гриміли вибухи через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти вдарили по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.