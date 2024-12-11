У Сумах прогриміли вибухи

Ввечері 11 грудня у Сумах чули вибухи. Тривогу у цей час не оголошували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Орбан заявив, що Зеленський відкидає "різдвяне перемир'я" і великий обмін: в ОП відреагували

Що відомо про вибухи в Сумах

Приблизно о 20:30 у Сумах чутно звуки вибухів, повідомляють журналісти. Вже згодом, а саме о 20:41, у місті знову чули гучні звуки.

Зауважимо, повітряна тривога у Сумській області не лунала ні до, ні після повідомлень про вибухи. Востаннє загрозу у регіоні оголошували зранку 10 грудня.

Місцеві влада наразі не коментувала заяви про вибухи у Сумах.

Оперативно про вибухи, повітряні тривоги та інші загрози читайте у нашому телеграм-каналі.

Зауважимо, ввечері Володимир Зеленський відреагував на повідомлення західних ЗМІ щодо підготовки удару "Орєшніком" найближчими днями. Президент наголосив, що під час будь-який ракетних атак алгоритм незмінний – якщо лунає тривога, на це потрібно реагувати.