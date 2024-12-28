У Сумах прогриміли вибухи

Ввечері 28 грудня у Сумах чули вибухи. Повітряна тривога у регіоні оголошена не була.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Так, о 17:16 у Сумах було чути звук вибухів. Востаннє тривога у Сумській області лунала у п'ятницю, 28 грудня. Сирени не лунали й після повідомлень про вибухи.

Станом на цю хвилину жодної інформації стосовно вибуху та потенційних наслідків через атаку ані міський голова, ані ОВА не оприлюднили.

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До слова, востаннє про вибухи в Сумах, за данними Суспільного, повідомлялося 26 грудня. Тоді ворог завдавав ударів кілька разів протягом дня. В обласній військовій адміністрації наголошували, що ворог здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи різні види зброї, в тому числі КАБи та безпілотники.