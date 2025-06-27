У Сумах прогримів вибух: туди летіла швидкісна ціль

Окупанти не припиняють терор українських міст. Так, у Сумах вдень 27 червня було чутно вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Сумах

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Повітряні сили об 11:37 повідомили про швидкісну ціль на Сумщині, що рухається в напрямку Сум.

Швидкісна ціль в напрямку Сум. Суми! В укриття

– йшлося в повідомленні.

Буквально через декілька хвилин в Сумах було чутно вибух. Зокрема, гучно в місті було об 11:45.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

В ПС невдовзі інформували про рух ще однієї цілі на Суми.

Зазначимо, що вже об 11:53 стало відомо про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, що 27 червня вибухи лунали в Дніпрі. Також гучно було і в області. Тоді очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак об 11:13 повідомив, що у місті Самар на Дніпропетровщині пролунали вибухи.