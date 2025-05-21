У Сумах прогримів вибух, попереджали про КАБи і ракети
У середу, 21 травня, близько 15:49 у Сумах пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ попереджали про російські КАБи і ракети.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в області оголосили о 14:53.
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Що відомо про атаку
Захисники неба попереджали про рух російських керованих авіаційних бомб на Сумську та Харківську області о 15:26.
Окрім того, о 15:42 через Сумщину летіла ракета в напрямку Лебедина. Ще одна повітряна ціль о 15:48 рухалася через область курсом на Недригайлів і Ромни.
Ще одна ракета на Сумщині! Курс – Терни,
– повідомили о 15:54 в Повітряних силах.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.