В Сумах прогримів вибух: ворог атакує "Шахедами"
Російські війська не припиняють терор українських міст. Так, пізно ввечері 11 березня в Сумах пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Сумах
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
О пів на 12 годину ночі в Сумах було гучно. Відомо, що в місті було чути вибух.
Зазначимо, що в регіоні на той момент була оголошена повітряна тривога у звʼязку із загрозою атаки "Шахедів".
Так, в Повітряних силах близько 23 години попередили жителів Сум про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Невдовзі виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар прокоментував вибухи в Сумах.